Emprisonnement à perpétuité possible d’un policier pour avoir diffusé des photos de l’accident de Kobe Bryant

Cela fait plus d’un mois depuis le jour fatidique où Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes sont décédées dans un accident d’hélicoptère. Depuis lors, ils n’ont cessé de publier et de filtrer les images de l’accident lui-même.

L’une des fuites, selon le Los Angeles Times, a été réalisée par un policier du comté de Los Angeles, dans le but de “séduire une fille dans un bar à cocktails en lui montrant les photos prises”. Ce cas a été signalé par le propriétaire du bar, et l’agent pourrait être condamné à l’emprisonnement à vie si la plainte elle-même est effectuée.

Les autorités américaines enquêtent sur des éléments des forces de police de Los Angeles pour avoir partagé des images explicites du corps de #KobeBryant, de sa fille de 13 ans, Gianna, et des sept autres victimes de l’accident d’avion. pic.twitter.com/2omRh8hMKF

