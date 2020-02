En ce qui concerne les snobs All-Star, ne vous sentez pas mal pour Jaylen Brown

Si le snob All-Star 2020 a piqué Jaylen Brown, il s’en prend aux adversaires à en juger par les choses.

Après une nuit avec un seul seau sous son plus haut niveau en carrière avec 32 points et 9 rebonds lors d’une victoire sur son rival de division Philadelphia 76ers, le gardien de quatrième année a rappelé à la ligue pourquoi il aurait dû être un All-Star.

Peut-être le fera-t-il encore, avec des nouvelles du meneur des Hawks d’Atlanta et du starter des All-Star Trae Young s’est foulé la cheville par Tim McMahon d’ESPN, ou un autre All-Star se trouvant trop cogné pour jouer.

Mais le cas de Brown ne devrait pas être dû à la malchance des autres, car il a sans doute eu le meilleur cas entre lui et son coéquipier Jayson Tatum, au moins en termes de nombre, et hier soir était l’un de plusieurs de ces exemples.

Contre les Sixers et en général cette saison, Brown a été plus efficace dans l’ensemble et a été un meilleur tireur à 3 points la nuit dernière. Il a marqué presque exactement autant par match (Brown en moyenne 20,4 par match contre 21,5 de Tatum), et a rebondi à des taux presque identiques (6,4 à 6,2 par match).

Quelle que soit la raison pour laquelle Tatum a été choisi plutôt que Brown, il le prend dans la foulée, refusant de blâmer les autres, contrairement à certains pairs amers.

“Il n’y a aucune raison de pleurer sur le lait renversé”, a expliqué Brown (via Tom Westerholm de MassLive).

Le natif de Géorgie s’est déjà concentré sur les choses qu’il peut contrôler, y compris la préparation de son corps et de son esprit pour le dernier tiers de la saison.

«Je me prépare en ce moment à me préparer pour les éliminatoires. All-Star Break, je vais probablement partir en vacances, me remettre en forme pour me préparer pour les éliminatoires parce que c’est tout, tu vois ce que je veux dire? C’est la scène sur laquelle vous voulez être. “

“Je pense que certaines personnes l’ont à l’envers”, a-t-il ajouté.

En fin de compte, Brown a raison. Alors que les matchs des étoiles comptent pour les hochements de tête du Temple de la renommée et le respect à l’échelle de la ligue, il n’y a rien de comparable à ce qui vient de la production sur la plus grande scène du jeu, et rien ne dure comme une bannière.

Et d’ailleurs, pensons-nous vraiment que Brown n’attirera pas encore plus l’attention des fans et des pairs alors qu’il continue de développer son jeu?

“Je vais continuer à m’améliorer”, note le produit Cal-Berkeley.

Il n’a pas tort.

.