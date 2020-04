En mémoire de Jacqueline Cruz, la grande star du monde de Karl-Anthony Towns – The Athletic

Lors de son premier jour officiel en tant que Timberwolf, Karl-Anthony Towns a fait une bonne figure en parcourant les voies du centre-ville de Minneapolis, 7 pieds d’espoir pour une franchise et une ville qui souffrait depuis si longtemps.

Jacqueline Cruz a suivi son fils à chaque étape, tout comme elle a vécu toute sa vie. D’une manière ou d’une autre, une Dominicaine qui ne pouvait pas être plus grande que 5-7 marchait encore plus haut que le premier choix global qu’elle et son mari avaient élevé à Piscataway, New Jersey. Le sourire n’a jamais quitté son visage alors qu’elle regardait les fans et les employés de l’équipe se rassembler autour de son fils et de sa recrue Tyus Jones et ouvrir les bras pour les accueillir dans leur nouvelle maison.

Après la conférence de presse d’introduction, la famille Towns a effectué sa première visite du centre de pratique Timberwolves. C’est un espace tentaculaire, avec deux courts complets soutenus par des bureaux exécutifs pour les opérations de basket-ball d’un côté et les opérations commerciales de l’autre. Jackie et Karl, le père de Karl-Anthony, ont rebondi sur les murs alors qu’ils se promenaient dans l’espace nouvellement ouvert où Karl-Anthony passerait la plupart de son temps. Big Karl s’est émerveillé devant un sac de golf avec le logo Wolves dessus. Les officiels de l’équipe ont fourni à la famille des polos de la saison précédente.

Ce fut un jour de tourbillon pour une famille soudée qui vivait les premiers jours de son rêve NBA. À la fin de l’après-midi, Jackie s’assit sur un banc près du vestiaire pour se rassembler.

«Il a visité cette magnifique installation et il m’a dit:« Maman, c’est l’endroit pour moi », a déclaré Cruz.

Big Karl regardait la salle de musculation et toutes les cloches et les sifflets là pour que Karl-Anthony travaille sur son jeu. KAT surveillait les jantes sur lesquelles il tirerait pendant d’innombrables heures pendant l’entraînement. Dans le plus grand moment de la vie de son fils à ce moment-là, celui qui allait lancer une carrière qui comprenait un prix de recrue de l’année, deux couchettes All-Star et un deuxième contrat de 158 millions de dollars, tout ce qui inquiétait Jackie était de savoir si son fils se sentait à l’aise dans sa nouvelle maison.

Dans la grande famille Towns, centrée sur le basket-ball et bruyante, Jackie était le point central émotionnel, la lumière, le cœur battant qui a fait tourner le monde. Et maintenant elle est partie, laissant un trou béant non seulement dans la famille Towns, mais aussi dans une organisation qui s’était tellement habituée à la voir dans les arènes à la maison et sur la route, parée de vêtements Timberwolves éblouis et applaudissant son fils et ses coéquipiers avec la passion à fond que seule une mère peut invoquer.

Les Timberwolves ont annoncé lundi que Jackie est décédée des complications résultant de sa bataille avec COVID-19. Ce fut l’aboutissement déchirant d’une lutte d’un mois contre un virus qui a coûté la vie à plus de 20000 personnes aux États-Unis et qui a été particulièrement meurtrière dans la région de New York-New Jersey où la famille Towns vit. Karl-Anthony a diffusé une vidéo en mars disant que Jackie avait été placée sous un ventilateur et dans un coma médicalement provoqué alors que les médecins tentaient de l’aider à résoudre les problèmes respiratoires survenus à mesure que le virus s’intensifiait.

On croyait que Jackie répondait aux traitements qu’elle recevait, mais un tour de montagnes russes à travers la maladie a pris un autre virage méchant au cours des deux derniers jours avant de succomber à l’âge de 58 ans.

pic.twitter.com/vnKwFBNegn

– Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) 13 avril 2020

Dire que cette perte a secoué la famille serait l’euphémisme de tous les euphémismes. Karl-Anthony a sérénadé sa mère comme moteur de sa montée en NBA. S’il a obtenu ses compétences de l’enseignement de son père, il a obtenu l’émotion à laquelle il attribue son succès. C’est elle qui est venue à son secours, lançant des invectives à Joel Embiid lorsque les deux stars se sont affrontées à Philadelphie en novembre.

C’est elle qui était assise au premier rang et versait des larmes lorsque Karl-Anthony a accepté le prix de la recrue de l’année en 2016.

C’était elle qui portait son n ° 32, applaudissant si fort que Big Karl choisissait généralement de s’asseoir ailleurs afin qu’il puisse se concentrer sur les points les plus fins du jeu et être prêt à donner des commentaires à son fils une fois le match terminé.

“Elle est trop dedans, mon frère”, m’a dit Big Karl en secouant la tête enjoué en 2015. “Je ne m’entends pas penser quand je m’assois à côté d’elle.”

Et c’était très bien avec Jackie.

«Je vais bien», a-t-elle déclaré à The Athletic’s Kyle Tucker lorsqu’il a couvert les Wildcats du Kentucky de Towns pour le Louisville Courier-Journal en 2014. «Je ne veux pas que personne me dise que je ne peux pas piétiner mes pieds et maudire un peu un peu ici et là. “

Les hommes de la famille ne sont pas exactement des clones de Kawhi Leonard. Karl et Karl-Anthony sont des causeurs, rapides à embrasser et désireux de partager des rires. Mais quand il s’agit de basket-ball, ils sont plus analytiques dans leur façon de voir les choses. Jackie était tout cœur.

Vous pouviez toujours l’entendre venir avant de la voir, son énergie remplissant n’importe quelle pièce dans laquelle elle entrait, quelle que soit sa taille, la fierté qu’elle avait pour son fils rayonnant de chaque pore. Le duo mari et femme aurait pu avoir leur propre sitcom avec leurs plaisanteries de va-et-vient et l’exubérance de leur garçon. En tant que jeune homme, Karl-Anthony aurait pu être penaud à propos de ses parents, trop cool pour leur implication alors qu’il gravissait les échelons au Kentucky puis aux Timberwolves. Mais cela n’a jamais été le cas pour lui.

Avec chaque prix et honneur qu’il a accumulé, Towns a toujours été prompt à remercier ses parents pour leur soutien et leurs conseils.

“Il a remarqué ce que nous avons fait pour lui, comment nous sommes allés et nous avons tout donné pour lui”, a déclaré Jackie lors de la première inscription de Towns au Kentucky. «Il l’a remarqué. En tant que jeune homme, les enfants ne le réalisent pas toujours. … C’était très gratifiant. »

KAT a amené sa famille partout avec lui, des jeux sur la route, des festivités All-Star, des annonces pour son choix de collège.

Je suis tombé sur cette vidéo de Karl-Anthony Towns et de sa mère quand il s’est engagé dans le Kentucky et maintenant je sanglote pic.twitter.com/Rtb3Eqwxhg

– Tyler Conway (@jtylerconway) 13 avril 2020

Il s’appelait garçon de maman et s’est entouré de femmes fortes dans sa vie personnelle et professionnelle à cause de l’exemple de sa mère. Towns a également choisi de renoncer à son admissibilité à jouer pour l’équipe des États-Unis en compétition internationale quand il s’est adapté pour l’équipe nationale de la République dominicaine en clin d’œil aux racines de sa mère. L’intérêt de Karl-Anthony pour la médecine découle de son expérience d’infirmière et il a célébré ses sélections avec ses parents avant tout le monde.

Félicitations au meilleur agent de sport Leon Rose pour cette incroyable opportunité avec les Knicks. En disant cela et étant élevée par deux belles femmes puissantes, je suis ravie d’être aidée dans ce voyage par l’une des femmes les plus puissantes du sport @JHoltz pic.twitter.com/6uyPWxd5OS

– Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) 3 mars 2020

Et pour autant que Big Karl et Jackie aimaient se taquiner sur le fait d’être séparés pendant les matchs, ils étaient inséparables une fois que le buzzer final avait sonné. Il se nourrit de son dynamisme. Il s’est appuyé sur sa croyance et son optimisme. Même lorsque Karl-Anthony était blessé, Karl et Jackie sautaient dans les arénas de la côte est pour rendre visite à des Wildcats qui étaient en ville.

Lorsque Jackie est entrée pour la première fois à l’hôpital, il y avait de l’optimisme qu’elle s’en sortirait. Elle était trop pleine de vie, trop ardente pour tomber comme ça.

«Les femmes dominicaines sont fortes. Je sais qu’ils le sont », a déclaré Towns dans une vidéo publiée sur son Instagram. “Ma mère est l’une des femmes les plus fortes que je connaisse et je sais qu’elle va battre ça. Nous allons nous réjouir quand elle le fera. “

Bien avant que Jackie ne tombe malade, Karl-Anthony a fait un don de 100 000 $ à la clinique Mayo pour accélérer les tests de dépistage du coronavirus. Même si les jours se sont transformés en semaines, il y avait encore des lueurs d’espoir que Jackie finirait par aller bien. La famille Towns ne permettrait tout simplement aucun autre résultat.

L’un des segments les plus obsédants du message vidéo de Karl-Anthony faisant l’annonce est venu quand il a parlé de la conversation qu’il avait eue avec elle pendant qu’elle entrait.

«Chaque jour, je lui ai toujours dit à quel point je l’aimais», a-t-il déclaré. “Elle me disait des choses que je ne voulais pas entendre. J’ai rejeté certaines choses qu’elle disait parce que c’était quelque chose que je ne voulais pas entendre. “

La NBA a jeté ses armes collectives autour de la famille Towns dans les heures qui ont suivi la mort de Jackie. Tant de joueuses et d’entraîneurs avaient rencontré et interagi avec une femme qui ne pouvait tout simplement pas être ignorée dès qu’elle était entrée dans l’arène.

Je suis vraiment désolé que @KarlTowns vous aime mon frère! Réflexions et prière à votre famille.

– Zach LaVine (@ZachLaVine) 13 avril 2020

Mme Jackie était un ange et nous avons eu la chance de l’avoir dans nos vies. Je ne peux pas imaginer le chagrin que traversent @KarlTowns et Karl Sr. en ce moment, mais j’espère que nous pourrons les soulever pendant ce temps et les traverser avec nos pensées et nos prières.

– John Calipari (@UKCoachCalipari) 13 avril 2020

Prier pour mon frère Kat et sa famille pendant cette période! Je vous aime tous 🙏🏽🙏🏽❤️

– jarrett culver (@ jarrettc08) 13 avril 2020

En dehors de la déclaration de la famille Towns lundi après-midi, ils sont restés silencieux. Ils ont un long chemin devant eux pour surmonter cela, et l’un des effets secondaires dévastateurs de l’épidémie de COVID-19 est que les rassemblements de masse, y compris les funérailles, sont actuellement retardés. Cela rend le deuil de la matriarche familiale encore plus difficile.

Malheureusement, les Timberwolves connaissent bien le chagrin. L’entraîneur Ryan Saunders a perdu son père, Flip, dans des circonstances étrangement similaires en 2015 lorsque Flip était traité pour un lymphome de Hodgkin, a soudainement pris une tournure pire et est décédé à l’hôpital. Saunders et Towns sont proches et il ne fait aucun doute que le centre de 24 ans s’appuiera sur son entraîneur de 33 ans alors qu’il essaie de naviguer sur le chemin déchirant qui l’attend.

Lorsque Karl-Anthony Towns a publié la vidéo le mois dernier pour informer le monde entier du diagnostic de sa mère, c’était en partie un effort pour envoyer un message à ceux qui ne prenaient pas la situation au sérieux qu’il y avait des conséquences réelles se déroulant juste devant eux. Maintenant, leur histoire contient un chapitre beaucoup plus écrasant, qui pourrait faire en sorte que certains de ceux qui continuent de minimiser la gravité du virus en prennent note.

Mais cela apportera peu de réconfort à Big Karl, Karl-Anthony et sa sœur Lachelle pour le moment.

À un moment donné, Karl-Anthony Towns commencera à faire ses premiers pas sans sa mère à ses côtés. Il se rendra vite compte que l’amour qu’elle avait pour lui ne disparaîtra jamais.

(Photo: Hannah Foslien / .)

En savoir plus Couverture sportive de qualité avec un essai gratuit de 7 jours

Si vous avez aimé cet article, commencez un essai gratuit aujourd’hui pour obtenir un accès complet à toutes les couvertures intelligentes et approfondies sur The Athletic, puis obtenez 25% de réduction sur le plan annuel.

COMMENCER L’ESSAI GRATUIT

.