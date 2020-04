«En plein visage de Harrington!»; rappelant la photo emblématique de Paul Pierce

Dans l’un des mouvements les plus emblématiques de sa carrière, le petit attaquant de renom des Celtics de Boston, Paul Pierce, a enterré un pointeur à 3 face au grand homme des Indiana Pacers, Al Harrington, alors que le temps expirait à cette date en 2003.

Pierce, dont les Celtics ont connu deux matchs contre un dans la série en tant que sixième tête de série perdante pour le troisième d’Indy, a également mené le match 4. À 70-62 avec moins de 30 secondes à écouler, Harrington a ramassé la vérité près de la moitié du terrain, faisant signe à son coéquipier et spécialiste défensif Ron Artest (alias Metta World Peace).

La paire avait discuté de trash toute la nuit, et Pierce en a profité pour ajouter quelques mots de plus tout en dribblant sur place et en exécutant le chronomètre.

Tant et si bien que l’arbitre Joe DeRosa a tenu à dire à la paire d’arrêter de parler et de continuer le jeu, à ce moment Pierce s’est simplement levé et a enterré le trey.

“En plein visage de Harrington”, est venu l’appel de longue date de l’annonceur play-by-play Mike Gorman, ajoutant l’insulte à la blessure.

Bien que cela n’ait pas été un jeu décisif avec le jeu et la série plus ou moins déjà en main, cela incarnait la zone glacée que Pierce pourrait glisser dans les années à venir alors que Boston s’efforçait d’obtenir des bannières.

Harrington, pour sa part, a pris l’exécution avec grâce.

“J’étais dans ma position”, a déclaré Harrington après le match (via Chris Broussard du New York Times), “et il a dit:” Ça ne va rien faire. Ici je viens, ici je viens. “Et ça n’a rien fait parce qu’il a fait ça trois. J’ai fait tout ce que je pouvais faire parce que je l’avais frappé et il a quand même réussi le tir. »

“Ce n’était qu’un superbe coup”, a-t-il ajouté. “Cela a montré qu’il était en feu.”

En effet.

