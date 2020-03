En souvenir des débuts de Pau Gasol chez les Lakers

Profitant du fait que l’enfermement nous a tous chez nous, c’est le bon moment pour revoir comment le meilleur basketteur espagnol de l’histoire a commencé à écrire sa légende en feu dans l’une des franchises les plus réussies de la NBA. Le 2 février 2008, Pau Gasol ferait ses débuts avec la chemise de Los Angeles Lakers après avoir été échangé des Grizzlies de Memphis, où il a passé les premières années de sa carrière-

Pau est arrivé à une équipe qui visait à être un concurrent et qui, sous la direction de l’éternel Kobe Bryant, émergeait comme une véritable menace en Occident. Son rôle de deuxième épée sera très important tout au long du processus qui culminera dans les trois finales et les deux anneaux entre 2008 et 2010.

Le premier match de Pau était contre les Nets du New Jersey en tant que visiteur et comprenait une brillante performance des Espagnols. Marquant ses deux premiers points après avoir volé une balle à Jason Kidd et l’avoir retournée face au gardien des étoiles, Pau terminerait le match avec 24 points et 12 rebonds, pour la victoire de son équipe 105-90.

De cette réunion, Phil Jackson aurait sa référence offensive pour exécuter le triangle offensif, Kobe Bryant aurait l’un de ses meilleurs écuyers et les fans des Lakers commenceraient à gagner l’amour pour les Espagnols, qui ont connu leur meilleur temps en NBA avec le chemise dorée et violette et où probablement, si la justice existe, vous aurez votre chemise enlevée dans quelques années.

