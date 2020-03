Enes Kanter lance un défi hilarant sur tapis roulant au milieu d’un hiatus NBA

Les joueurs de la NBA sont toujours à la recherche de moyens créatifs pour faire face à leur ennui au milieu de la suspension à l’échelle de la ligue provoquée par l’épidémie de coronavirus. N’ayant rien d’autre à faire, le centre des Celtics de Boston, Enes Kanter, a décidé de se lancer un petit défi sur tapis roulant.

Regardez la vidéo hilarante ci-dessous, via le compte Twitter de Kanter:

🤣 #QuarantineLife 😋 pic.twitter.com/XhILWe6aaZ

– Enes Kanter (@EnesKanter) 28 mars 2020

Ce joueur pour les Celtics a nettoyé le tapis roulant, non? Et tout ça, quelle que soit cette substance blanche. Avec un peu de chance, c’est juste et illusoire et la bouche de Kanter n’a pas réellement touché le tapis roulant. Sinon, ce n’est pas une chose vraiment intelligente à voir avec la menace du COVID-19.

Ce coronavirus s’est propagé comme une traînée de poudre dans le monde entier. Le virus mortel a touché tant de personnes à travers le monde et a coûté la vie à des milliers de personnes. Un membre des Celtics essaie d’éclaircir les choses.

La NBA envisage toujours différentes manières de gérer le reste de la saison 2019-2020. Les rapports ont affirmé que la ligue visait un retour au tribunal d’ici juin ou juillet et qu’ils avaient déjà une date cible en tête pour la finale de la NBA. Néanmoins, rien n’est encore gravé dans le marbre. Le hiatus ne semble pas se terminer de sitôt, cependant, avec le COVID-19 se répandant rapidement à travers le pays.

