Enes Kanter ouvre une école à charte à OKC pour les enfants à risque

Le grand homme des Boston Celtics, Enes Kanter, prévoit d’ouvrir une école à charte dans l’Oklahoma qui vise à faciliter le cheminement vers une éducation pour les familles à faible revenu et immigrées.

Le centre de 27 ans, connu pour son plaidoyer en faveur des droits de l’homme presque autant que pour son rebond, a informé les écoles publiques d’Oklahoma City de son intention de lancer l’Enes Kanter School for Exceptional Learning dans la région métropolitaine d’Oklahoma City, rapporte l’Associated Press. .

Kanter s’est fait un nom au cours des dernières années en luttant contre les violations des droits de l’homme dans le monde, notamment dans sa maison ancestrale de la Turquie.

Il a également dirigé de nombreux camps de basket-ball gratuitement pendant les intersaisons aux États-Unis dans le cadre de son activisme philanthropique.

Ce nouveau chapitre plongeant dans l’éducation des enfants à risque devra être approuvé par le conseil scolaire local après avoir examiné la proposition du grand homme turc, rapporte l’Oklahoman.

Ils voteront sur la future école à charte de Kanter une fois soumis.

“Malgré le fait de jouer pour d’autres équipes, je continue de retourner à Oklahoma City pour accueillir mes camps d’été de basket-ball annuels et pour soutenir les programmes qui servent les enfants de l’OKC”, a expliqué Kanter via l’Associated Press. «Grâce à ma fondation, mes activités philanthropiques s’étendent à toutes les villes où j’ai joué: Utah, Portland, New York et Boston.»

Bien qu’il n’y ait pas encore de site prévu, l’équipe de Kanter se concentrera sur un domaine où les besoins sont considérables. Aucune information sur la façon dont ils détermineront cela pour l’instant, mais l’école à charte desservira principalement les élèves à haut risque de la quatrième à la douzième année.

Kanter rejoint son compatriote Celtic Jaylen Brown et la star des Los Angeles Lakers LeBron James en tant que NBAers travaillant à améliorer l’éducation aux États-Unis.

Brown est un M.I.T. Boursier Media Lab pour l’année scolaire 2019-2020 avec un projet visant à atteindre des enfants à risque similaire dans le Massachusetts, et LeBron James a créé une école à charte avec des idéaux similaires dans sa ville natale d’Akron, Ohio en 2018.

.