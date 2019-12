Enes Kanter pourrait obtenir une aide pour voyager – de Trudeau du Canada

Les Celtics de Boston pourraient peut-être obtenir l'aide du premier ministre canadien Justin Trudeau pour leur match contre les Raptors de Toronto.

Le politicien canadien populaire ne conviendra pas pour la légendaire franchise du Massachusetts, mais pourrait aider à confirmer si le centre ouvert des Celtics Enes Kanter peut se rendre chez le voisin du nord des États-Unis sans incident.

Kanter est connu pour dénoncer les violations des droits de l'homme et a une querelle de longue date avec le président de sa patrie turque ancestrale – Recep Tayyip Erdogan – pour les abus commis par le gouvernement turc qui ont coûté très cher.

Sa famille a subi d'intenses pressions politiques et de la discrimination, et Kanter lui-même a vu son passeport turc révoqué et un mandat d'arrêt international émis pour des allégations de liens avec des terroristes qui ont rendu les voyages internationaux risqués.

Cela a remis en question la disponibilité du jour de Noël du jeune homme politique, et avec les Celtics déjà en panne de deux centres, cela a représenté quelque chose d'un problème pour l'équipe.

Du moins, peut-être, jusqu'à présent.

"J'ai une conversation téléphonique avec Justin Trudeau", a expliqué Kanter (via Shira Springer de WBUR). "Donc, ça va être très excitant … Je vais littéralement demander, comme," Hé, je viens dans votre pays. Est-ce que je peux venir? "

L'activisme de Kanter a fait de lui de puissants alliés politiques aux États-Unis et dans le Massachusetts, et il ne prévoit pas de se détendre dans son engagement avec des questions sociales importantes dans un avenir proche. En fait, il peut même se présenter aux élections un jour après avoir obtenu sa citoyenneté.

«Je pense en fait à devenir un politicien américain. Peut-être un sénateur », a-t-il proposé.

Personne ne blâmerait le grand homme turc si les frais personnels de son travail familial, sa capacité à leur rendre visite ou même à voyager à l'étranger devenaient trop lourdes. Il est souvent demandé par ses pairs de la NBA pourquoi il continue à être si bruyant sur les droits des autres étant donné les coûts personnels intenses.

"Pour moi, ce sont les principes qui prévalent sur tout, sur les affaires, sur l'argent, sur les accords de parrainage", a expliqué Kanter. "C'est beaucoup plus grand que le basket-ball parce que cela ne me touche pas seulement. Cela affecte des millions de personnes. »

Bien que la lutte du Zurichois pour les droits de l'homme ne se termine pas de sitôt, il pourrait bien finir par jouer pour les Celtics le jour de Noël si ses alliés bien connectés peuvent faire trier les plans de voyage du centre de 6 pieds 10 pouces.

Bien que pouvoir jouer contre Toronto ne soit rien en comparaison des luttes pour lesquelles Kanter met sa carrière en jeu, les assurances canadiennes pour son voyage en toute sécurité seraient un moyen approprié de reconnaître les risques qu'il prend pour un total d'étrangers un jour où nous devrions tous penser d'abord aux autres.

Espérons que Trudeau n'est pas un Grinch.

