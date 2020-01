Enes Kanter prévoit d’ouvrir une école à charte à Oklahoma City

Cela fait plusieurs années que Enes Kanter n’a pas joué pour la dernière fois à Oklahoma City, mais cela semble avoir fait forte impression sur l’ancien grand joueur de Thunder. En retour, Kanter cherche à laisser un impact durable sur la communauté.

Kanter a annoncé plus tôt cette semaine qu’il prévoyait d’ouvrir une école à charte dans la région d’Oklahoma City.

“Malgré le fait de jouer pour d’autres équipes, je continue de retourner à Oklahoma City pour accueillir mes camps d’été de basket-ball annuels et pour soutenir les programmes qui servent les enfants de l’OKC”, a écrit Kanter. «Grâce à ma fondation, mes activités philanthropiques s’étendent à toutes les villes où j’ai joué: Utah, Portland, New York et Boston.»

Selon The Oklahoman, l’école «offrirait un programme qui met l’accent sur la lecture, l’écriture, les mathématiques et les sciences en mettant l’accent sur l’éducation en matière de santé physique, émotionnelle et mentale. L’école intégrerait «de riches activités sportives et artistiques dans l’horaire quotidien des élèves».

Un site spécifique pour la future école n’a pas été défini.

Kanter a joué pour Oklahoma City de 2015 à 2017, en moyenne 14,2 points et 8,0 rebonds par match avant d’être échangé aux Knicks de New York dans le cadre d’un accord pour Carmelo Anthony.

Kanter en est à sa première saison avec les Celtics et affiche une moyenne de 8,7 points et 8,2 rebonds sur le banc de Boston.

.