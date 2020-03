Enes Kanter publie une tenue de jeu hilarante à l’épreuve des virus

Le centre des Celtics de Boston, Enes Kanter, a tenté à plusieurs reprises de trouver une certaine légèreté au milieu de la panique provoquée par la pandémie de COVID-19.

Le 9 mars, il a publié ce poème hilarant pour rappeler aux gens de se laver les mains.

Les roses sont rouges,

Les violettes sont bleues,

Lave t’es mains!

LAVE T’ES MAINS!

– Enes Kanter (@EnesKanter) 9 mars 2020

Puis, avant ce qui allait finir comme le dernier match des Celtics avant la suspension de mardi, Kanter a écrit “LAVEZ-VOUS LES MAINS” sur ses chaussures de jeu.

De toute évidence, Kanter n’avait toujours pas eu assez de blagues «lavez-vous les mains». Il a partagé ce GIF Terminator quelques jours plus tard.

Moi après m’être lavé les mains pendant 20 secondes 57 fois en une journée pic.twitter.com/VG4fnI23Vy

– Enes Kanter (@EnesKanter) 13 mars 2020

Vendredi, Kanter a donné encore plus de conseils sur le nettoyage de ces mains.

Lavez-vous les mains comme si vous aviez fini de trancher des jalapeños pour un lot de nachos et vous devez retirer vos contacts.

– Enes Kanter (@EnesKanter) 14 mars 2020

Samedi, le grand homme des Celtics a posté une vidéo de deux joueurs encerclés en tête-à-tête dans des combinaisons Hazmat complètes, réglés sur la NBA classique sur la musique à thème ESPN / ABC. Dans le clip, l’un des joueurs frappe un cavalier de recul et célèbre en libérant une sorte de spray désinfectant.

On ne sait pas si Kanter est l’un des joueurs de la vidéo ou si le clip était une republication – le visage de l’homme et son triple ballon en retrait ne ressemblent pas particulièrement à ses qualités. De toute façon, le seau est lisse.

Soyez le juge:

Le basket-ball ne s’arrête jamais pic.twitter.com/FujD8twFKZ

– Enes Kanter (@EnesKanter) 14 mars 2020

La NBA est suspendue pendant au moins un mois alors que le monde s’arrête collectivement pour faire face à l’épidémie de coronavirus. Kanter a l’habitude de faire la lumière et d’être généralement franc sur les questions politiques, les événements actuels et les causes sociales – souvent sur les réseaux sociaux – il est donc fort probable qu’il continuera à rechercher de l’humour et du contenu légèrement amusant dans une situation délicate.