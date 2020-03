Enes Kanter qualifie Adam Silver de «MVP» de la saison

Pour le grand homme des Boston Celtics, Enes Kanter, le commissaire de la NBA, Adam Silver, est le MVP de la saison pour ses actions décisives contre le coronavirus.

Kanter s’est entretenu avec Chris Forsberg de NBC Sports Boston sur la dernière édition de “The Enes Kanter Show” où ils ont discuté de la façon dont le coronavirus a affecté la NBA. Il a salué la décision rapide et décisive de Silver de suspendre la saison 2019-2020.

Tel que transcrit par Abigail Adams de NESN:

“Pour la NBA, mec, j’ai l’impression que c’est d’abord la sécurité des joueurs”, a expliqué le grand homme des Celtics. «Si vous le regardez, la NBA a été la première ligue à suspendre sa (saison). Donc, je pense que s’il n’y avait pas (plus de NBA cette saison), je pense que nous devrions donner le MVP à Adam Silver parce qu’il fait un travail incroyable, mec, juste en gardant les joueurs en sécurité et en faisant le premier pas et en disant: “ Hey , nous devons le faire. “Et tout ce dont nous pouvons nous soucier, c’est de savoir comment les autres sont touchés.”

Pour rappel, avant le report de la saison, les propriétaires et cadres de la NBA espéraient continuer les matchs mais sans fans et sans équipage limité. Mais ensuite, Rudy Gobert de l’Utah Jazz a été testé positif pour COVID-19. En quelques minutes, Silver a annoncé que la saison serait reportée indéfiniment.

Comme Enes Kanter l’a mentionné, la NBA a été la première grande ligue sportive à le faire. Et même si les Celtics étaient en bonne voie pour les séries éliminatoires avant la suspension, Kanter comprend que la sécurité de tous est toujours la priorité de la ligue.

Au moment d’écrire ces lignes, la saison de la NBA est toujours en jeu alors que les cas de coronavirus continuent d’augmenter partout dans le monde.