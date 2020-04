Enes Kanter revisite les Thunder Days pour prendre un coup ludique à Tim Duncan

Tim Duncan est l’un des grands joueurs de tous les temps de la NBA, mais même ses cinq anneaux de championnat ne pourraient pas le sauver de la colère de l’ancien Thunder Enes Kanter.

Kanter, qui n’a toujours pas eu peur de dire ce qu’il pense, a souhaité à la légende vivante un joyeux 44e anniversaire samedi, mais non sans souligner que le dernier match de la carrière de Duncan s’est avéré être une défaite en séries éliminatoires contre l’Oklahoma City Thunder.

En 2016, après avoir été battu par les Spurs de 32 points lors du premier match de leur série éliminatoire de deuxième tour dans la Conférence de l’Ouest, le Thunder a répondu en battant les Spurs dans quatre de ses cinq prochains matchs. Oklahoma City continuerait à gagner la série en six matchs avant de perdre contre les Golden State Warriors en sept matchs lors des finales de la Conférence Ouest.

«Joyeux anniversaire à mon frère Tim Duncan. #Legend 💯 (Il a joué son dernier match en carrière contre nous et a perdu) 😅 ​​#Respect », a tweeté Kanter.

Le «nous» auquel Kanter fait référence, évidemment, est le Thunder. Kanter a passé trois saisons en tant que membre du club avant d’être inclus dans le commerce qui a envoyé Carmelo Anthony à Oklahoma City, alors il a eu un avant-goût de la rivalité que le club dirigé par Durant avait avec Duncan et son équipe.

À l’ère d’Oklahoma City, les Spurs et le Thunder se sont affrontés trois fois en séries éliminatoires – deux fois lors des finales de la Conférence Ouest en 2012 et 2014 et une fois au deuxième tour en 2016.

Oklahoma City a prévalu en 2012 avant de s’incliner face au Miami Heat en finale de la NBA tandis que les Spurs ont battu le Thunder en 2014 en route pour vaincre le Heat. La victoire de la série 2014 donnerait à Duncan son cinquième et dernier championnat.

Dans le match final des éliminatoires entre les équipes, comme mentionné, le Thunder a prévalu.

On dit que celui qui rit le dernier rit le mieux. De toute évidence, Kanter est d’accord.

.