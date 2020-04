Enfant, Russell Westbrook a fait exploser Michael Jordan dans son camp

Dans une apparition sur “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” de NBC, la star des Houston Rockets, Russell Westbrook, a partagé une histoire d’enfance amusante qui l’a amené à faire exploser le Hall of Famer Michael Jordan.

Jordan et les Chicago Bulls des années 1990 sont de retour sous les projecteurs avec le documentaire en 10 parties “The Last Dance” d’ESPN, et Westbrook a raconté à Fallon son expérience lors de l’un des camps de basket-ball de Jordan alors qu’il était enfant.

“La première fois que j’ai eu l’occasion de rencontrer Michael Jordan … J’avais probablement environ 10 ou 11 ans”, se souvient Westbrook. «Je suis allé dans un camp de Michael Jordan. Mes parents m’ont envoyé dans son camp de Santa Barbara. »

Dans une nouvelle interview avec Fallon mardi soir, Westbrook, maintenant âgé de 31 ans, a poursuivi:

À la fin du camp, chaque enfant de chaque équipe apporte généralement quelque chose que Michael Jordan doit signer. Vous devez faire la queue et être prêt à partir. Quand mon équipe était prête à faire signer un ballon de basket – mes parents m’ont donné un ballon à faire signer – quand c’était mon équipe et mon temps de jouer, j’étais au milieu d’un match. Je jouais avec d’autres enfants. Mon entraîneur était comme allez, allez, vous allez manquer l’occasion d’obtenir une photo avec Michael Jordan. et un autographe avec lui. Moi-même, j’ai dit: «Ne vous inquiétez pas, ça va, je n’en ai pas besoin maintenant.» Donc je n’ai pas eu de photo avec Michael Jordan, je n’ai pas eu d’autographe. Je ne me suis littéralement pas aligné. J’ai juste continué à jouer au basket, j’ai continué à jouer. Quand le camp était terminé et que je suis rentré à la maison, ma mère et mon père se disaient: «Avez-vous fait signer le ballon?» Je me disais littéralement: «Non, je jouais dans un jeu de ramassage. cliquez pour moi.

Heureusement, l’excellence de Westbrook sur le terrain de basket l’a finalement conduit à rencontrer Jordan et même à former un partenariat en quelque sorte.

Aujourd’hui, le NBA All-Star à neuf reprises et 2017 MVP a un contrat d’approbation à long terme avec la marque Jordan.

L’entrevue complète, qui aborde également les nombreuses initiatives de secours de Westbrook contre les coronavirus (COVID-19), peut être consultée ici.

