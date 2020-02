Entre 50 et 85% des joueurs de la NBA fument du pot

La légalisation de la marijuana dans les différents États des États-Unis, elle s’est développée au fil du temps et il existe même plusieurs sociétés cotées en bourse qui se consacrent à la distribution de cannabis et NBA Il n’a pas été laissé pour compte. De nombreux joueurs ont utilisé cette substance pour s’isoler, comme but thérapeutique pour soulager la douleur (quelque chose qui est également souvent utilisé dans d’autres ligues comme la NFL) et pour d’autres types d’utilisations, bien qu’il s’agisse généralement d’un produit assez persécuté par l’organisation.

Un exemple clair de cela est les diverses amendes que la meilleure ligue de basket-ball du monde a infligées à plusieurs joueurs ou personnes liées à l’organisation pour sa distribution ou pour avoir dépassé les limites établies à titre de mesure de précaution qui, entre autres, vise éviter la dépendance des professionnels et de ceux qui y concourent. Même ainsi, une étude récente publiée par a révélé un fait révélateur et est que pratiquement entre 50 et 85% des athlètes de la NBA consomment de la marijuana.

Le ‘NBC’ a interrogé plusieurs joueurs de la ligue (six pour être exact) sur cette pratique, car elle est de plus en plus standardisée. On ne sait pas combien de fois les joueurs ont été pris par le commissaire et ses émissaires en violation de la politique anti-drogue, mais il y a trois paramètres de base. Pour ceux qui l’ignoreront une fois qu’ils seront laissés seuls avec un avertissement, le deuxième sera condamné à une amende de 25 000 $ et le troisième sera suspendu pour cinq réunions.

Très peu ont été chassés pour usage de marijuana et il y a eu peu de cas au cours des cinq dernières saisons. Mais alors pourquoi la NBA veut-elle l’interdire? Beaucoup soulignent que c’est pour avoir une meilleure image face à l’extérieur et, si c’est le cas, la politique échoue, car ni les joueurs ne restent à l’écart ni ne rendent la ligue digne.

