Entrevue avec Pat Connaughton: poursuite du championnat des Bucks, avenir de Giannis et plus encore

Il y a six semaines, le gardien des Milwaukee Bucks, Pat Connaughton, traversait la cinquième année de sa carrière en tant que joueur à rotation dans l’une des meilleures équipes de l’histoire de la NBA. Il venait de participer au Slam Dunk Contest de la NBA et avait publié un article sur sa société de promotion immobilière dans le New York Times.

Aujourd’hui, alors que le balayage effréné de Covid-19 à travers les États-Unis met en péril le reste de la saison 2019-2020, il y a une chance que Connaughton – un agent libre cette intersaison – ait déjà joué son dernier match avec les Bucks.

La plupart des gens ont été forcés de s’adapter à un mode de vie différent. Cela inclut ce joueur de 27 ans de la NBA qui, autrement, se préparerait à une course éliminatoire, tout en accomplissant sa deuxième carrière de différentes manières qu’il ne le peut actuellement.

Dans une large interview téléphonique avec SB Nation lundi, Connaughton a parlé de l’agence libre, de l’importance pour les athlètes professionnels de se préparer à la vie après leur retraite, de l’avenir de Giannis Antetokounmpo à Milwaukee, de la série Netflix Tiger King, et bien plus encore.

Cette interview a été modifiée pour plus de clarté et de longueur.

SB NATION: Je vais commencer par une question que je me pose à peu près à tous ceux à qui je parle ces jours-ci: Comment restez-vous en sécurité? Et, avez-vous envisagé de rentrer chez vous une fois que la NBA a permis à ses joueurs de le faire, ou simplement de vous asseoir et de rester sur place?

PAT CONNAUGHTON: Je suis resté à Milwaukee. J’ai essayé de le regarder sous différents angles. Pour moi, je viens de la région de Boston et le Massachusetts a sans doute été plus touché que la majorité des autres endroits, donc rentrer chez moi n’avait pas vraiment de sens pour moi, pour ma propre santé mais aussi pour la sécurité de ma famille.

Nous avons la chance d’être dans la NBA. Nous pourrions aussi bien rester proches de notre équipe au cas où, Dieu nous en préserve, quelque chose se passe et nous avons besoin d’avoir accès à des médecins, nous avons des médecins d’équipe. Si nous avons besoin d’accéder à la nourriture pour une raison quelconque, les chefs essaient de nous aider quand ils le peuvent. Je pense que les équipes font différentes choses pour aider leurs joueurs à rester.

Je voulais également faire de mon mieux pour rester en forme, et lorsque l’installation a fermé, j’ai pu travailler avec certains de nos employés pour obtenir des poids libres dans mon appartement, pour obtenir un vélo, au moins pour avoir des séances d’entraînement qui Je peux faire dehors, courir des collines près du bord du lac où je vis, des choses de cette nature pour que je puisse rester sain d’esprit.

SB: Quelle a été la plus grande différence pour vous, passant du programme de 100 miles par heure que vous étiez en tant que joueur de la NBA en saison à tout arrêter aussi rapidement que vous?

PC: Je crois vraiment que c’est une simulation de retraite. De toute évidence, les gars veulent toujours rester en forme et s’entraîner parce que le basket-ball sera de retour à un moment donné, mais c’est une mini-simulation de celui-ci. Nos carrières professionnelles se terminent par 35, 40, si vous avez de la chance, vous avez donc encore 35, 40 ans de vie, et que faites-vous jour après jour?

Pour moi, j’aime faire différentes choses avec l’immobilier. J’essaie de travailler avec mon meilleur ami qui est notre chef de projet qui vit avec moi ici à Milwaukee, nous travaillons sur “ Hey, comment pouvons-nous développer la société immobilière? ” C’est similaire à ce que je fais au basket-ball, en apprenant de Giannis au quotidien. Comment puis-je utiliser le même ensemble de compétences compétitives dans le monde des affaires pendant ce temps libre, parce que lorsque le ballon cesse de rebondir, je veux toujours avoir une autre carrière réussie dans un autre domaine.

SB: Que diriez-vous de votre horaire quotidien. Je suis simplement curieux de voir comment vous occupez votre temps libre, étant donné que je suis sûr que vous en avez encore plus maintenant avec la saison en suspens.

PC: Je me réveille, je vais brouiller des œufs, faire cuire du bacon, prendre quelques toasts, du yaourt, du smoothie, quoi que ce soit. Je vais ensuite m’entraîner, que ce soit à l’extérieur, à l’intérieur, à vélo, avec des poids, tout ce à quoi j’ai accès, quelle que soit ma créativité. À ce moment-là, je déjeunerai, et pendant que je déjeunerai, je vérifierai mes e-mails. Je vais vérifier quelques-unes des tâches que je fais en ce qui concerne les affaires en dehors du basket-ball pendant quelques heures, faire des trucs là-bas.

À ce moment-là, c’est probablement l’heure du dîner. Nous préparons le dîner à la maison. Tacos. Pizzas maison. Nouilles ramen. Nous avons de la chance: la fiancée de ma meilleure amie est également avec nous et elle a un peu plus d’expertise en cuisine que nous, mais nous apprenons.

La nuit, cela variera. Parfois, nous regardons des milliards. Je suis un grand fan de Billions. Je le rattrape maintenant parce que la nouvelle saison sortira en mai. Nous avons vérifié Tiger King. Certains soirs, nous jouons à des jeux vidéo. Nous jouerons dans la LNH. J’ai grandi avec tous les joueurs de hockey. J’étais le seul basketteur, donc je n’avais pas le choix d’apprendre à jouer aux jeux vidéo de hockey, maintenant j’apprécie vraiment. Parfois, nous regardons un film. Parfois, je lis un livre avant de me coucher. Je pense donc que cela varie en fonction de la nuit, mais avant de le savoir, il est 9 heures, 10 heures, et si je veux essayer de continuer à simuler ce que ça va être après la retraite pour avoir une idée de cela, alors Je fais de mon mieux pour me coucher à une heure raisonnable, me lever le matin et recommencer.

Photo de Michael J. LeBrecht II / NBAE via .

SB: Je ne me pardonnerai jamais si je ne pose pas cette question de suivi super sérieuse, mais qu’avez-vous pensé de Tiger King?

PC: [Laughs] J’étais un grand fan de voir les tigres, les lions, les ligers, les animaux. Ces choses me fascinent. J’avais l’habitude de regarder The Lion Whisperer sur Youtube. Il y a ce gars qui sort avec des lions sauvages, en Afrique ou partout où ils vivent, et il va juste les voir et ils l’aiment. J’ai donc toujours été fasciné par leur taille, la taille de leur tête, la taille de leurs pattes. En fait, l’arrière-plan de l’écran de verrouillage de mon téléphone est un lion. J’ai donc adoré ça.

En ce qui concerne la vie personnelle de mon homme Joe Exotic et de certains des personnages, j’étais un peu perplexe. Mes réactions faciales étaient un peu dignes de rire, comme mon copain et sa fiancée l’ont dit. Ils me regardaient quand quelque chose se passait et je regardais l’écran comme “ qu’est-ce qui se passe? ” Jamais de ma vie je ne me serais assis pour regarder ça autrement, donc je pense que tout cela fait partie de la expérience. J’y reviendrai avec espoir dans cinq, 10 ans et je me dirai «Hé, tu te souviens de la pandémie que nous avons traversée? Ouais, tu te souviens de cette émission que nous avons regardée avec ce gars qui a été mis en prison, et il y avait cette autre dame qui aurait pu nourrir son mari avec un tigre?

SB: Je pourrais honnêtement vous poser un million de questions sur Tiger King mais je pense que c’est mieux pour tout le monde si nous passons à des sujets qui comptent vraiment. Nous ne savons pas quand ni si la saison reviendra, mais à quel point pensez-vous que ce sera difficile de remettre votre corps en forme? Il n’y a vraiment rien qui puisse parfaitement simuler à quoi ressemble un jeu NBA. Cela vous concerne-t-il?

PC: Pas pour moi, personnellement. Je ne pense pas qu’il existe un moyen de simuler la forme du jeu, mais l’ironie à ce sujet est chaque intersaison, il n’y a également aucun moyen de simuler la forme du jeu, donc en réalité, ce n’est pas vraiment une grande différence, à mon avis. Je préfère ne pas avoir accès à une salle de sport. Je ne peux pas entrer dans l’établissement. Nous ne sommes pas autorisés à entrer dans les gymnases publics. Sauf si vous êtes un gars qui a un terrain personnel dans votre maison ou qui vit par beau temps et qui peut tirer dans votre allée … J’ai quelques couilles dans ma maison et je dribble mais je suis sûr les gens en dessous de moi et à côté de moi ne sont pas ravis du dribble qui se passe la nuit, tu vois ce que je veux dire? Je pense que c’est quelque chose qui sera sur mon radar à mesure que la saison reviendra.

La chose en forme, certaines des séances d’entraînement que je fais, je suis allongé sur le sol mort après. Et en ce qui me concerne, chaque fois que je monte et descend sur un court et joue dans un jeu, je n’ai jamais fini par m’allonger par terre dans les vestiaires après, comme, purement épuisé. Donc, je pense que les trucs en forme, je peux atténuer cette inquiétude, mais je pense que les trucs liés aux compétences, le tir, c’est quelque chose sur lequel vous allez devoir vous concentrer un peu plus, en attendant quand et si [the season] revient.

SB: Y a-t-il quelque chose que les Bucks ont communiqué avec vous pour essayer de combattre cela?

PC: Quand je pense à ce que je peux faire, je repense à l’époque où je n’étais pas dans une salle de sport tous les jours quand j’étais enfant. Nous n’avions pas le droit de l’être. Vous vous entraîniez deux, trois, quatre fois par semaine, selon le nombre d’équipes dans lesquelles vous étiez. Vous n’étiez pas nécessairement dans un gymnase de basket-ball pendant des heures et des heures chaque jour. Surtout pour moi, jouer au baseball. Je pense juste aux trucs que je faisais autour de la maison. Dribble le ballon jusqu’à ce que ma mère me crie dessus. Allongez-vous dans le lit et tirez la balle en l’air, comme vous avez vu Pistol Pete faire dans ce film ou quoi que ce soit. Des choses simples comme ça pour garder votre sensation du basket au moins un peu normale.

SB: Comment avez-vous découvert que la saison a été suspendue et quelle a été votre première réaction?

PC: J’étais assis dans mon appartement, en fait je viens juste de finir de faire des tacos avec mon pote et sa fiancée. Nous jouions les Celtics le lendemain, et j’étais sur League Pass en attendant de regarder le match d’Oklahoma City Thunder et d’Utah Jazz. Et cela ne s’est jamais produit. Nous nous sommes donc dit “à quand remonte la dernière fois qu’un match de la NBA ne s’est pas déclenché au moment du pourboire?”

Nous sommes donc allés directement sur Twitter, et pendant les deux heures qui ont suivi, nous avons regardé Twitter comme si c’était la nuit du repêchage de la NBA, quand [Adrian Wojnarowski] utilisé pour supprimer les tweets avant la sortie des choix de brouillon. Nous aurions aussi bien pu afficher le fil Twitter de mon téléphone sur l’écran du téléviseur et le regarder de cette façon parce que c’était tout simplement fascinant.

J’étais un peu comme «c’est sauvage». Je n’y ai pas beaucoup pensé au début, pour autant que cela pourrait mettre fin à la saison ou quoi que ce soit de si drastique. J’étais juste comme “wow cela a un effet sérieux sur ce seul match.” Et puis les Pélicans n’ont même jamais commencé leur jeu et les Mavs ont terminé leur jeu, et nous étions censés jouer la nuit suivante? Vont-ils [cancel] un autre jeu? Les Celtics venaient juste de jouer du Jazz, donc nous pensions en quelque sorte que notre jeu n’allait pas durer, mais nous n’avons reçu le mot officiel pour aucun tournage jusqu’à plus tard dans la soirée. Et puis nous n’avons eu le mot sur aucun jeu avant le lendemain.

C’était juste un peu fascinant de voir à quel point cela s’est déroulé rapidement et comment la NBA était en avance sur tout. La NBA a honnêtement établi le précédent, à mon avis, non seulement pour le reste du monde sportif, mais presque pour le reste du monde lui-même, pour commencer à prendre cette chose au sérieux.

SB: Il est difficile de penser à où nous serions dans ce pays si Rudy Gobert jamais testé positif, et nous sommes toujours si loin derrière.

PC: Nous sommes loin derrière en ce qui concerne le monde. En tant que ligue sportive, nous étions en avance sur la position des États-Unis, ce qui est sauvage et effrayant à penser.

SB: En faisant partie d’une saison si spéciale avec les Bucks, à quelle fréquence pensez-vous à la possibilité que la saison soit terminée et comment vous pourriez ne jamais avoir l’occasion de terminer ce que vous avez commencé? Cela serait-il difficile, compte tenu de tout le travail acharné et des attentes?

PC: C’est difficile parce que vous le regardez à partir de quelques objectifs différents. Vous pensez que des saisons comme celle-ci ne se produisent pas chaque année, donc si ça se termine, ça va être nul. Pour être honnête. Mais quand vous le regardez du point de vue d’un athlète, vous êtes comme nous, en tant qu’équipe, nous sommes très bons. Qu’est-ce qui nous empêche de recommencer l’année prochaine? Évidemment, nous serions déçus, nous vivons une excellente année, etc. Mais peut-être que cela nous donne encore plus faim l’année prochaine. C’est peut-être du carburant sur le feu, par opposition à autre chose. Giannis aura un an de plus, un an de plus de compétences. Nous irons tous mieux. Si vous le regardez de cette façon, vous pouvez lui apporter une lumière positive.

L’autre lumière que vous regardez, juste pour être ouverte et honnête, il y a des gars qui sont en contrat. Il y a des gars qui, je veux dire, personnellement, je n’ai pas de contrat technique pour l’année prochaine ou quoi que ce soit. Donc, vous voyez comment cela affecte la libre agence? Comment cela affecte-t-il le plafond salarial? À quoi ressemblera notre équipe l’année prochaine si la saison devait se terminer et ne pas se poursuivre, et que les éliminatoires n’auraient pas eu lieu et qu’il n’y avait pas de champion à couronner. Je pense que tout cela est inconnu.

Je pourrais m’asseoir ici pendant 24 heures d’affilée et déposer une feuille de papier, pour, contre, tous ces différents scénarios, mais je ne pense pas que cela me fasse du bien. Nous ne savons pas. Personne ne sait. La NBA regorge de gens beaucoup plus intelligents que moi. Adam Silver est génial. Les propriétaires sont tous très intelligents. Les directeurs généraux sont des gars très intelligents. Évidemment, le syndicat des joueurs, Michelle. Chris Paul. Tous sont très intelligents. Je crois que le meilleur intérêt du plus grand nombre de joueurs possible et de toutes les équipes et de la ligue elle-même sera ce qui est le plus important et ce qui sera accompli. Donc pour moi de m’inquiéter de ce genre de choses, bien sûr, mais en même temps ça ne va pas m’aider. Je ne vais pas savoir, assis dans cet appartement dans le mois et demi à venir, quelles sont les réponses.

Michael McLoone-USA TODAY Sports

SB: Je voulais vous poser des questions sur le fait d’être un agent libre pendant l’intersaison et, comme vous l’avez dit, nous ne savons pas ce qui arrivera au plafond, mais il y a une chance qu’il baisse, compte tenu des centaines de millions de dollars de revenus qui être perdu – ce qui pourrait limiter le montant d’argent que les équipes sont capables ou désireuses de payer. Quelle que soit votre situation, je suis sûr que vous y avez pensé, puis aussi l’idée que vous auriez pu jouer votre dernier match avec les Bucks. Est-il difficile de faire face à un avenir aussi incertain?

PC: J’y pense certainement, mais dans les termes les plus simplistes. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai toujours veillé à faire d’autres choses en dehors du basket-ball. Je ne dis pas que c’est parce que ma carrière de basket-ball est sur le point de se terminer, je dis juste que mon rêve était toujours de jouer en NBA. Est-ce que j’aimerais gagner beaucoup d’argent en jouant en NBA? Absolument. Mais si le plafond est affecté, je ne peux rien y faire.

Je veux continuer à jouer dans la NBA. Je veux continuer à faire partie des Milwaukee Bucks en tant que candidat au championnat, et je veux continuer à aider mon équipe à remporter un championnat, deux, trois, quatre, quel qu’il soit. À quoi ressemble mon contrat pendant que je fais ça? Si c’était plus d’argent et plus d’années garanties, absolument, j’adorerais ça. Mais tant que je suis ici, tant que je joue, tant que je fais mon travail pour continuer à être un joueur de la NBA, un rêve que je voulais réaliser depuis que je suis enfant, c’est tout à fait possible Je gagne plus d’argent en dehors du basket-ball qu’en basket-ball quand tout est dit et fait.

La façon dont j’essaie de créer une entreprise immobilière, la façon dont j’essaie de créer une entreprise en dehors du basket-ball, avec, espérons-le, les relations que j’ai établies et continueront de bâtir pendant que je suis impliqué en NBA, j’espère qu’il y aura une carrière après le basket. Peut-être que ce sera définitivement de l’immobilier, mais peut-être qu’il y a autre chose. Il y a peut-être un rôle de consultant. Il y a peut-être un rôle de front office. Il y a peut-être un rôle de ligue. Il y a peut-être autre chose pour moi parce que je ne mets pas tous mes jetons dans le même panier. Je ne peux contrôler que ce que je peux contrôler, mais je pense que la façon dont je mets en place ma vie me permettra au moins d’avoir une certaine flexibilité pour gagner de l’argent à l’avenir et continuer à jouer dans la NBA pour, espérons-le, 10, 15 ans.

SB: Quelle a été l’incidence de cette pandémie Beach House LLC, votre société de promotion immobilière?

PC: Nous avons quelques sites d’emploi ici à Milwaukee, nous en avons un qui va toujours de l’avant. Nous avons obtenu la permission de la ville car il est juste à côté d’un autre bâtiment, donc pour des raisons de sécurité, ils veulent que nous nous assurions que nous installions les fondations et que nous y apportions des choses afin que ce ne soit pas simplement un trou ouvert pendant tout ce temps. J’essaie donc de m’en remettre une fois par jour.

Le nom [Beach House LLC] pourrait changer bientôt, mais l’un de nos objectifs avec le développement immobilier est d’atténuer les risques. Nous essayons de trouver des propriétés en difficulté, nous essayons de trouver des terres, nous essayons de trouver des choses dans lesquelles nous pouvons créer de la valeur. Mon père est un entrepreneur général, j’en ai fait le tour. Ce ne sont donc pas vos investissements immobiliers typiques où vous investissez simplement dans une propriété et misez sur tous ceux qui paient un loyer pour au moins couvrir l’hypothèque et vous donner un peu de retour. C’est ce que nous faisons, mais nous le faisons après avoir développé, réparé ou rénové une propriété. Donc en réalité, nous sommes un peu des deux côtés. Nous créons de la valeur dans la propriété, donc l’appréciation augmente plus vite, plus vite, plus. Et puis nous conservons l’actif et essayons de le faire rentrer de l’argent afin qu’il gagne également de l’argent année après année. Mais à long terme, dans la fenêtre de 10 ans, dans la fenêtre de 15 ans, c’est là que ça commence vraiment à faire de l’argent.

Je pense qu’en tant qu’athlète professionnel, les autres se sont impliqués parce que nous avons la chance d’avoir une autre source de revenus. Comment utilisez-vous ce revenu pour créer une autre source de revenu lorsque cette autre source de revenu tombe? Aka, une fois votre carrière terminée, existe-t-il un moyen d’utiliser l’argent que vous avez gagné au cours de cette carrière pour créer une autre source de revenu, sans doute égale ou presque égale, par la suite. Je pense que c’est notre objectif avec ça.

À court terme, est-ce que [coronavirus] avoir un effet? Ouais, potentiellement. Cela a-t-il également un effet lorsque vous pouvez acheter une propriété en raison de la baisse des prix? Potentiellement. Je ne sais pas vraiment comment cela va l’affecter pleinement, mais en général, il continue de grimper sur de longues périodes. Je pense que c’est ce qui nous donne un avantage dans ce monde.

SB: Pourquoi changer le nom?

PC: Je veux qu’il reflète l’histoire derrière cela. Beach House était une LLC que mon père avait pour une maison qu’il avait faite en Floride, il y a longtemps. Je voudrais le mettre dans quelque chose qui montre les athlètes dans les affaires, quelque chose d’unique dans cette histoire, parce qu’en fin de compte, si je suis capable de faire ce que je veux faire dans le monde des affaires, je le pense sera une histoire unique.

Mon objectif principal est, après avoir vu le 30 pour 30, Broke, de faire la lumière, d’impliquer des athlètes professionnels [or] donnez-leur des conseils même s’ils ne veulent pas être impliqués et aidez à changer la stigmatisation des athlètes professionnels après leur carrière, car ils ne savent pas comment gérer leur argent pendant et peu de temps après.

SB: Est-ce que d’autres joueurs ont demandé conseil ou même demandé à s’impliquer au cours des dernières semaines?

PC: Je dirais que certains l’ont fait. Je ne dirais pas autant que vous le pensez avec tout le temps sur nos mains, mais c’est aussi en partie parce que je n’ai contacté personne non plus. Ce que je voudrais faire pendant cette période, c’est vraiment réfléchir à la prochaine croissance de la société de promotion immobilière. Nous en avons cinq à dix [professional athletes] impliqué dans un certain nombre de projets différents que nous avons réalisés, ce sont donc de grands projets ponctuels.

Quelle est la prochaine croissance de mon entreprise? S’agit-il de lever des fonds ou de réunir un groupe de gars à un certain montant? Essaie-t-il d’incorporer les athlètes professionnels que j’ai avec certains des hommes d’affaires que je connais et de les rassembler pour un fonds ou un partenariat où il y a un surplus d’argent, et maintenant je sors, je développe, j’achète, je fais différentes choses pour que quand un des joueurs de la NBA arrive en ville pour jouer les Milwaukee Bucks l’année prochaine, il puisse se rendre sur le chantier que nous faisons et voir comment il est construit . Ils peuvent le voir en personne et dire «Hé, je possède ça.»

Quelle est la prochaine étape de croissance pour l’entreprise? C’est en quelque sorte ce sur quoi j’ai utilisé mon temps et mon énergie pendant cette interruption, et j’espère que dans la semaine ou les deux prochaines, j’aurai cette réponse et je commencerai à préparer quelque chose. Je vais commencer à tendre la main à certains joueurs, ou répondre à certains appels de certains joueurs et essayer de commencer à en faire une opération plus importante. Faites-en une entreprise plus importante.

SB: Êtes-vous principalement concentré sur des propriétés à Milwaukee ou cherchez-vous à vous développer à l’avenir?

PC: L’emplacement est la chose la plus importante dans l’immobilier, donc je veux m’étendre à différents domaines. Cela dépendra simplement de l’emplacement dans ces différentes zones. J’ai deux bâtiments, un en construction et un qui va commencer à être construit dans quelques mois autour de Notre-Dame. De toute évidence, je connais très bien ce domaine. Nous avons pu trouver des emplacements qui sont juste à côté du campus. Vous pouvez probablement frapper un chauffeur de votre véranda vers le campus.

Il pourrait y avoir une croissance similaire à l’avenir pour l’entreprise. Quelques projets [Portland Trail Blazers guard CJ McCollum] est impliqué dans, il n’y a aucune raison pour laquelle nous ne pourrions pas faire un modèle similaire autour de Lehigh. Il est évidemment le plus grand nom de Lehigh dans le monde du sport professionnel, donc il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas faire certaines de ces choses. Ce sont les idées d’affaires auxquelles j’aime penser. Mais à court terme, il s’agit de domaines que nous connaissons et de domaines dans lesquels nous avons une influence et auxquels nous pouvons accéder relativement facilement. Nous ne sommes pas enfermés dans une seule ville, est la version courte de cette réponse.

Jeff Hanisch-USA TODAY Sports

SB: En revenant à votre carrière de joueur maintenant, vous avez participé à votre premier concours NBA Slam Dunk au All-Star Weekend le mois dernier. Qu’est-ce qui vous passait par la tête lorsque les juges vous ont donné un 45 après votre premier dunk?

PC: Honnêtement, j’étais … c’est une excellente question. Je ne pense pas que j’étais aussi consterné à l’époque que beaucoup de gens que je connais. Pensais-je que cela aurait pu être un peu plus élevé? Absolument. Mais je n’étais pas nécessairement indigné, j’aime à penser que je suis assez réaliste. J’aime à penser que je suis relativement humble. C’était mon premier dunk dans un concours de dunk NBA de ma vie. J’étais content de l’avoir réussi du premier coup, d’avoir réussi assez bien le White Man Can’t Jump, puis de pouvoir partager ce moment avec [Milwaukee Brewers outfielder Christian Yelich] et Giannis et Khris [Middleton] et Thanasis [Antetokounmpo] et mes coéquipiers. Je pensais que c’était plutôt cool, donc j’étais moins préoccupé par l’un des huit qui aurait pu être un neuf. Et par l’un d’eux, je veux dire le seul huit qui aurait pu être un neuf. Mais ce n’est ni ici ni là-bas.

SB: En parlant de Giannis, vous avez été son coéquipier pendant un certain temps et avez une bonne relation avec lui. Avec sa prochaine agence libre étant l’une des plus grandes histoires du sport, avez-vous déjà parlé de savoir s’il resterait ou partirait, ou cela ne se présente-t-il pas vraiment?

PC: C’est quelque chose dont je voudrais parler avec lui. Nous sommes assez amis là où nous le pourrions. Et je pense que notre équipe est si proche et si géniale en ce qui concerne les choses autres que le basket-ball, les affaires et les problèmes mondiaux, les problèmes sociaux. Kyle Korver apporte un grand élément à ce genre de choses. Je pense que nous avons une équipe très soudée dans nos vestiaires.

Je pense que parfois, il est soulevé au hasard en passant et des choses comme ça, mais je pense qu’en fin de compte, pour nous, ce n’est pas aussi grave que pour le reste du monde. Évidemment, la ville de Milwaukee, l’équipe, tout le monde veut que Giannis soit là pour toujours. Mais Giannis s’est mis en mesure de faire en sorte que sa famille ne grandisse avec rien en Grèce, et je ne pense pas que vous puissiez reprocher à Giannis la décision qu’il finira par prendre, qu’il pense être la meilleure décision pour lui, son famille, les personnes les plus proches de lui.

Je le soutiendrai quoi qu’il fasse, et je pense que toute l’équipe le soutiendra quoi qu’il fasse. Je pense que nous construisons quelque chose d’assez cool à Milwaukee, donc cela jouera un rôle, mais c’est sa décision et nous soutiendrons tous ce qu’il fait, chaque fois que cette décision sera révélée.