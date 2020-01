Eric Gordon a rejoint certains des meilleurs tireurs de la NBA après le 1 500e 3-pointeur

Le gardien des Rockets de Houston, Eric Gordon, s’est fait opérer d’une blessure au genou droit vers le début de la saison, mais il est récemment revenu à son ancienne forme d’être l’un des tireurs les plus productifs des Rockets.

Mercredi, lors de la défaite des Rockets contre les Portland Trail Blazers, Gordon a tiré 46,2% de la ligne des 3 points et a marqué 20 points.

Sa solide performance lui a également permis d’enregistrer son 1 500e 3 points, un exploit qui le place parmi les meilleurs tireurs à 3 points de la NBA. Selon Justin Kubatko de Stat Muse, Gordon est le sixième joueur le plus rapide de l’histoire de la ligue avec un total de 1 500 points.

Steph Curry est le plus rapide avec 477 matchs, et le reste des cinq premiers est Klay Thompson, Damian Lillard, Paul George et James Harden.

Avec Gordon à sa 12e saison, il est l’un des 14 joueurs actifs qui ont fait au moins 1 500 points en carrière. Il se classe 13e parmi les joueurs actifs en 3 pointeurs.

Gordon est revenu de la rééducation de sa blessure au genou le 29 décembre, lorsque les Rockets ont affronté les New Orleans Pelicans. Selon Alykhan Bijani de The Athletic, Gordon marque 17,3 points par match et tire 39,1% sur 3 points dans les sept matchs qu’il a disputés depuis son retour de blessure.

Alors que Gordon commence à revenir à sa production typique, cela devrait faire fortune pour les Rockets, une équipe qui a besoin de ses tireurs comme Gordon pour contribuer.

Bien que Gordon ait tiré 33,6% de la ligne des 3 points cette saison, il a tiré 37,2% pour sa carrière. Les Rockets affronteront les Lakers de Los Angeles à Houston samedi.

