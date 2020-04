Eric Gordon est coincé à la maison et sans panier de basket

Pour le gardien des Rockets et le tireur d’élite renommé Eric Gordon, l’aspect positif du hiatus de la NBA en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19) est qu’il lui donne une chance de retrouver enfin la santé.

Gordon a raté 30 des 64 matchs de Houston cette saison en raison d’une blessure, la plupart en raison d’une intervention chirurgicale au genou droit en novembre. Lorsqu’il joue, Gordon est le troisième meilleur marqueur des Rockets (40-24), avec une moyenne de 14,5 points en 28,6 minutes par match.

L’inconvénient de la situation actuelle est que, les installations de l’équipe étant fermées au milieu de l’ère de la distanciation sociale d’aujourd’hui, il n’a plus accès à un panier de basket. Dans une nouvelle interview, l’homme de 31 ans a déclaré à Jonathan Feigen du Houston Chronicle qu’il n’était pas en mesure de tirer à la maison.

Commentaires de Gordon:

Je n’ai ni panier ni jante à la maison. Mais je ne m’en fais pas trop.

Cependant, Gordon est capable de faire les séances d’entraînement qui lui sont envoyées ainsi qu’à d’autres joueurs des Rockets par le directeur de la performance athlétique Javair Gillett.

“Je m’entraîne, surtout à la maison”, a expliqué Gordon à Feigen. … “Je me sens vraiment bien à ce stade, donc quand ça commence, je n’ai pas à me soucier de faire le travail de rééducation que je devais faire pendant la saison.”

Gordon, qui dit qu’il est ouvert à l’idée de reprendre la saison 2019-2020 dans un environnement séquestré comme Las Vegas, a expliqué que la nature d’une opération en saison rendait son retour difficile. Il a dit à Feigen:

C’est toujours difficile lorsque vous vous faites opérer pendant la saison, et vous essayez de revenir le plus tôt possible. Lorsque vous tentez d’équilibrer vos efforts pour surmonter une blessure, pour vous remettre en santé – en bonne santé depuis le début – et en tant qu’équipe qui essaie de comprendre les choses, nous étions simplement un peu inconsistants. Nous avons dû faire face à de nombreuses incohérences: je ne pouvais pas jouer autant de matchs que je le souhaitais et en tant qu’équipe continuer à gagner des séquences puis à perdre des séquences. Nous savons à quel point nous sommes bons et capables lorsque la saison reprendra.

Les pourcentages de tirs de Gordon sont passés de 40,9% au total et 36,0% à 3 points la saison dernière à 37,0% et 31,9%, respectivement, dans sa campagne de blessures 2019-2020 à ce jour.

À première vue, il pourrait sembler que le fait de ne pas avoir accès à un but de basket-ball serait nocif pour un tireur à 3 points cherchant à retrouver sa précision de tir. Mais compte tenu du rôle des blessures dans le déclin de Gordon, peut-être que le temps libre total est ce dont il a le plus besoin pour retrouver son ancienne forme.

