Eric Gordon marque un sommet en carrière 50 alors que les Rockets en désavantage numérique assomment le jazz

Les Houston Rockets étaient sans trois partants et deux anciens MVP lundi soir pour la deuxième moitié d’une route consécutive, le tout contre une équipe de l’Utah Jazz qui avait remporté 19 de ses 21 derniers matchs.

Avec un effort acharné et déterminé des deux côtés du terrain, les Rockets décousus et en désavantage numérique ont trouvé un moyen de gagner, de toute façon.

Eric Gordon a marqué un sommet en carrière de 50 points en l’absence de James Harden, Russell Westbrook et Clint Capela, et les Rockets sans équipage (29-17) ont gagné à Salt Lake City, 126-117 (score de la boîte). C’était la première des trois rencontres entre les rivaux de la Conférence de l’Ouest cette saison.

Le Gordon de 6 pieds 3 pouces s’est connecté sur un nombre impressionnant de 14 tirs sur 22 (63,6%) depuis le terrain et 6 sur 11 (54,5%) sur 3 tirs.

Gordon semble clairement se remettre bien de son opération au genou en novembre. À ses quatre derniers matchs avec les Rockets, le joueur de 31 ans affiche une moyenne de 30,3 points par match, avec un total de points record pour la saison à trois de ces matchs et un sommet en carrière de 50 points lundi.

Le Jazz (32-14), qui a perdu contre les Rockets dans une série de cinq matchs en séries éliminatoires de la NBA 2018 et 2019, a été mené par 36 points de Donovan Mitchell et 30 par le nouveau venu Bojan Bogdanovic.

Les Rockets ont mené la majeure partie du match, et ils ont donné le ton tôt en partie à cause d’un appel peu orthodoxe de l’entraîneur-chef Mike D’Antoni.

Plutôt que de remplacer Capela par un centre plus traditionnel comme Isaiah Hartenstein ou Tyson Chandler, les Rockets ont commencé 6 pieds 5 pouces P.J. Tucker au milieu. Cela a forcé l’ancre défensive de l’Utah, Rudy Gobert, à abandonner la peinture à certains moments et à se défendre jusqu’à la ligne des 3 points.

Cet espacement au sol a ouvert des voies de circulation pour des goûts de Gordon et Austin Rivers, qui ont établi leur plus haut sommet de la saison 2019-20 avec 21 points.

Danuel House Jr., qui a commencé à l’attaquant avec Tucker au centre, a également marqué 21 points – mais sa plus grande contribution a été un rebond de 11 records en carrière. Malgré sa réduction, Houston a encore dépassé l’Utah, 40-38, mené par 11 rebonds de House et 10 de Tucker.

Ainsi, le passage à une gamme plus petite a porté ses fruits offensivement sans les compromettre trop sur le plan défensif.

En l’absence de trois partants, le vétéran Thabo Sefolosha a marqué 9 points en 26 minutes de record de la saison sur un tir de 4 sur 7 (57,1%) sur le banc. Il a également fourni une défense stable, permettant aux Rockets de continuer à espacer le sol à toutes les positions, même pendant les 16 minutes que Tucker a assis.

House et Rivers ont chacun établi des sommets de la saison 2019-20 avec respectivement 46 et 41 minutes, permettant à D’Antoni et aux Rockets de surmonter une courte rotation avec trois partants en raison de blessures ou de repos.

Les Rockets ont maintenant remporté trois des quatre matchs au total, dont un début de 2-1 pour leur road trip actuel de quatre matchs. Ils termineront le swing sur la route mercredi contre les Trail Blazers avant un tronçon avec cinq des sept matchs à domicile menant à la pause des étoiles de février.

Westbrook (repos) et Harden (cuisse meurtrie) sont attendus pour ce match, tandis que le statut de Capela (talon meurtri) est moins clair. Le pourboire est prévu à 21 h. Heure centrale de Portland.

