Eric Gordon n’avait pas marqué plus de 40 points depuis son année recrue

Le gardien des Rockets de Houston, Eric Gordon, a eu une soirée de carrière lundi pour mener son équipe à une victoire sur l’Utah Jazz et, ce faisant, il a atteint un jalon qu’il n’avait pas gagné depuis son année recrue.

Selon Justin Kubatko de Stat Muse, Gordon a la plus longue séquence de jours entre 40 matchs avec 4021 jours. Gordon a marqué un sommet en carrière de 50 points contre le Jazz, et il n’avait plus marqué 40 points depuis le 23 janvier 2009, alors qu’il avait 41 points en jouant avec les Los Angeles Clippers.

Gordon ayant l’un des meilleurs matchs de sa carrière montre comment les Rockets peuvent être plus que James Harden et Russell Westbrook tirant la majorité des tirs.

Cette saison, Gordon occupe le troisième rang des tentatives de placement par match (13,7), juste derrière Harden et Westbrook. Gordon a joué dans 13 matchs depuis son retour d’une opération au genou, et dans ces 13 matchs, il a en moyenne 20,0 points. Gordon est le troisième meilleur marqueur des Rockets, avec une moyenne de 16,3 points par match.

Avec Gordon étant la troisième option évidente, des performances comme celles-ci renforcent la façon dont l’offensive des Rockets peut être productive et faire en sorte que plusieurs joueurs soient une menace à marquer.

