Eric Gordon part tôt avec une blessure alors que les Suns brûlent les Rockets fatigués

Une séquence de quatre victoires consécutives pour les Rockets s’est terminée vendredi soir à Phoenix, les Suns s’étant retirés dans une déroute de 127-91 (score de la boîte). Avec 91 points, ce fut le match le plus bas de Houston cette saison.

Phoenix s’est amélioré à 21-31, tandis que les Rockets sont tombés à 33-19. Les Suns étaient menés par un sommet en carrière de 39 points de Kelly Oubre Jr., qui a tiré 14 cloches sur 19 (73,7%) sur le terrain, dont 7 sur 9 (77,8%) sur 3 points. Devin Booker a marqué 33 points sur un tir de 10 sur 18 (55,6%).

Eric Gordon n’a joué que neuf minutes pour les Rockets et est parti tôt en raison d’une blessure à la jambe gauche inférieure, tandis que Russell Westbrook n’a pas joué du tout en raison de l’entretien prévu sur la deuxième moitié d’une route consécutive.

L’équipe n’a pas immédiatement fourni de détails sur la blessure à la jambe de Gordon ni d’horaire pour son retour. Gordon a été opéré du genou droit plus tôt cette saison, mais ce problème impliquait son autre jambe.

Houston n’a plus que deux matchs avant d’avoir plus d’une semaine de congé pour la pause des étoiles. Cela pourrait faire gagner plus de temps de récupération à Gordon, si nécessaire.

Le match de vendredi n’a débuté qu’environ 20 heures après la victoire émotionnelle de jeudi sur la route contre les Lakers, et les Rockets n’ont jamais été aussi proches. Datant de mardi, il s’agissait du troisième match de Houston dans une troisième ville sur une période de quatre nuits.

Une nuit après avoir tiré 19 sur 42 (45,2%) à 3 points à Los Angeles, les Rockets fatigués n’en ont réalisé que 11 sur 48 (22,9%) à Phoenix.

À l’exception de James Harden, qui a marqué un sommet de 32 points en équipe sur 5 tirs sur 10 (50%) sur une plage de 3 points, les Rockets n’ont réussi que 6 sur 38 (15,8%) derrière l’arc. Deux de ces six marques non Harden sont arrivées au quatrième quart, après que le match ait été décidé depuis longtemps.

Phoenix a tiré à 85% sur le terrain au premier trimestre, dont 80% à partir de la plage de 3 points, tandis que Houston n’a tiré que 30% au total.

Cela a conduit à un rapide avantage de 20 points pour les Suns, bien que Houston ait réduit le score à cinq en fin de deuxième quart après que Harden a pris feu. Mais avec Westbrook assis et Gordon partant tôt en raison d’une blessure, les Suns ont commencé à doubler l’équipe Harden et à lui forcer le ballon des mains, et les Rockets n’ont pas fait suffisamment de tirs ouverts pour avoir un compteur.

Pour le jeu, Phoenix a tiré 55,8% du terrain et 48,4% sur 3 points, et ils ont surclassé les plus petits Rockets par une marge de 51-29. Houston n’a tiré que 34,1% au total.

Harden et la plupart des joueurs de rotation disponibles de Houston ont été retirés par D’Antoni à la fin du troisième trimestre. De là, les Suns ont transformé ce qui était déjà une grosse avance en une déroute épique. Chris Clemons, Michael Frazier et William Howard – qui ont chacun passé beaucoup de temps cette saison dans la NBA G League – ont tous joué 12 minutes ou plus pour les Rockets.

Les Rockets sont de retour dimanche soir à Houston face à l’Utah (32-18), rival de la Conférence Ouest, avec une chance de décrocher la série de la saison et un bris d’égalité potentiel entre les deux équipes. La dénonciation est prévue à 18 h 00. Heure centrale du Toyota Center.

