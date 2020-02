Eric Gordon répertorié comme douteux pour les Rockets avec le bas de la jambe meurtri

Le gardien des Houston Rockets, Eric Gordon, est considéré comme douteux pour le match à domicile de dimanche contre Utah avec une contusion au bas de la jambe gauche.

Si Gordon est assis, les options pour commencer à sa place incluent Robert Covington, Danuel House Jr., Ben McLemore et Austin Rivers.

Gordon n’a joué que neuf minutes lors de la défaite de vendredi à Phoenix et n’a marqué que 4 points sur un tir de 1 sur 5. Il n’est pas revenu après la mi-temps.

Après le match, l’entraîneur-chef Mike D’Antoni a déclaré que le joueur de 31 ans avait une «douleur générale», les journalistes notant que Gordon boitait vers le bus de l’équipe. Le gardien de 6 pieds 3 pouces a bien joué une nuit plus tôt à Los Angeles, marquant 15 points (5 sur 8 sur 3 points) dans une victoire sur les Lakers.

Depuis son retour d’une opération au genou droit le 29 décembre, Gordon a récolté en moyenne 17,3 points en 29,4 minutes par match pour les Rockets, dont un clip de tir de 35,2% sur une plage de 3 points. La blessure actuelle est à l’autre jambe de Gordon, donc elle ne semble pas être liée.

Au cours des dernières semaines, Gordon a rejoint la formation de départ de Houston, D’Antoni ayant choisi de commencer trois gardes dans une unité historiquement petite. Pour les Rockets, cela fait clairement ressortir le tir et l’espacement au sol.

Gordon a souvent bien joué contre le Jazz dans sa carrière, y compris lors des séries éliminatoires de 2018 et 2019 et lors de sa dernière sortie contre eux le 27 janvier – lorsqu’il a marqué un sommet en carrière de 50 points lors d’une victoire à Houston sur la route. Ainsi, la disponibilité de Gordon dimanche pourrait s’avérer critique.

Les Rockets (33-19) traînent le Jazz (33-18) par un demi-match au classement de la Conférence Ouest, et une victoire dimanche remporterait la série de la saison pour Houston et le bris d’égalité potentiel. À l’heure actuelle, les Jazz et Rockets sont les équipes n ° 4 et n ° 5 dans l’Ouest, ce qui signifie qu’ils joueraient au premier tour si la saison se terminait aujourd’hui.

Le pourboire est prévu à 18 h. Heure centrale du Toyota Center.

.