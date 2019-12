Eric Gordon s'entraîne vendredi et doit revenir dimanche pour Rockets

Après une absence de 22 matchs, le gardien des Rockets de Houston, Eric Gordon, devrait reprendre le match dimanche soir à la Nouvelle-Orléans.

L’entraîneur-chef Mike D’Antoni a annoncé la nouvelle lors de l’entraînement de vendredi à Houston, où Gordon était un participant à part entière.

Avec le gardien de point de départ Russell Westbrook susceptible de rater le match de dimanche dans le cadre de son plan de maintenance consécutif, c'est un endroit idéal pour Gordon de revenir pour aider à remplir ces minutes.

Et après avoir perdu mercredi à Golden State (8-24) en tant que favori important, les Rockets (21-10) préféreraient ne pas laisser un autre match contre un adversaire moindre comme les Pélicans (9-23) s'échapper.

Maintenant âgé de 31 ans, Gordon est absent depuis le 13 novembre après avoir subi une intervention chirurgicale au genou droit, ce qui a probablement contribué au début de la saison 2019-2020 bien pire que prévu.

En neuf matchs en octobre et novembre, le gardien de 6 pieds 3 pouces a réussi 30,9% au total et 28,4% à partir de trois points. Les deux chiffres sont bien en dessous des pourcentages de 41,4% et 36,4% enregistrés au cours des trois premières saisons de Gordon à Houston, et sa moyenne de points par match est passée de 16,8 au cours de ses trois premières années à 10,9 cette saison.

Maintenant à sa quatrième saison à Houston, Gordon a inscrit une moyenne de 16,6 points (36,1% sur trois points) en 31,2 minutes par match avec les Rockets. Il a remporté le sixième prix de l'homme de l'année de la NBA en 2016-17, sa première saison avec l'équipe, avant de commencer la plupart des matchs en 2018-19 avec un petit attaquant. Cependant, D’Antoni semble déterminé cette saison à démarrer Danuel House Jr. là-bas, ce qui rend son équipe plus jeune, plus grande et plus athlétique.

Gordon a signé une prolongation de contrat de plusieurs années en septembre, ce qui le maintient sous contrat pendant au moins la saison 2022-23. Le timing de cet accord le rend inéligible pour être échangé cette saison.

Gordon avait 17 points sur un tir de 6 sur 11 (54,5%) lors d'une victoire de Houston à la Nouvelle-Orléans le 11 novembre, dont 4 sur 7 (57,1%) à partir de la plage de trois points. C'était son dernier match avant la procédure médicale.

