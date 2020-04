Eric Gordon sur sa santé après le hiatus de la NBA: “Tous les points positifs pour moi”

Lundi, on ne sait toujours pas quand ni si la saison 2019-20 NBA redémarrera. La ligue reste sur une pause indéfinie, ce qui est le cas depuis le 12 mars en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Mais s’il reprend, il pourrait y avoir une doublure d’argent pour les Houston Rockets impliquant la santé de la réserve clé Eric Gordon.

Dans une interview lundi avec Cayleigh Griffin du partenaire de télévision des Rockets AT&T SportsNet Southwest, le gardien de 31 ans a expliqué comment la mise à pied prolongée a contribué à améliorer sa santé personnelle.

“C’est tout positif pour moi”, a déclaré Gordon à propos de la pause. Il a expliqué:

Les gens doivent comprendre que lorsque vous vous faites opérer pendant la saison et que vous essayez de revenir aussi vite que possible, vous n’êtes pas vraiment à 100%. Vous vous sentez peut-être assez bien pour pouvoir jouer, mais vous devez encore surmonter des obstacles parce que vous exercez beaucoup de force et de pression sur votre genou.

Vous essayez de récupérer autant que possible, en faisant différents traitements et toute la glace, et bien sûr le repos gère beaucoup de cela. Tout cela se conjugue, mais vous mettez toujours beaucoup de force et de pression sur votre genou pendant la saison. Maintenant, ce n’est vraiment que positif, car j’ai le droit de me reposer et de récupérer comme je le veux vraiment.