Eric Paschall des Warriors marque dans le Rising Stars Challenge 2020

Au cours des cinq dernières saisons, le week-end NBA All-Star a été une célébration pour les Golden State Warriors. Stephen Curry et Klay Thompson éclairent la fusillade à trois points, tandis que Kevin Durant ramène le joueur le plus utile pendant le match des étoiles.

En 2019-20 les choses sont un autre bit. Avec la plupart des Dealing de base de Golden State avec des blessures, les Warriors ont seulement un représentant le week-end All-Star à Chicago.

Bien que les Warriors ne soient pas en nombre à Chicago, Eric Paschall représente la marque Golden State forte dans le Rising Stars Challenge.

La recrue est entrée dans le match hors du banc au premier quart et a rapidement marqué un seau au volant de la voie.

Paschall n’est peut-être pas le favori pour remporter la course du joueur le plus utile du Rising Stars Challenge. Cependant, depuis sa rédaction lors du second tour du draft 2019, le produit Villanova a été plein de surprises au niveau NBA.

Paschall a été un marqueur confirmé tout au long de sa saison recrue, avec une moyenne de 13,2 points par match pour les Golden State Warriors. La clé pour ramener le MVP à la maison dans un jeu All-Star est de remplir la feuille de statistiques. Pour Paschall, obtenir le conseil d’administration précoce est critique.

