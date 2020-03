Eric Paschall et Damion Lee mènent le rassemblement des Warriors pour assommer les Sixers 118-114

Le match de samedi soir n’était pas celui auquel les gens s’attendaient lorsque le calendrier a été publié en été. Il n’y avait pas de Stephen Curry ou de Draymond Green pour les Golden State Warriors et il n’y avait pas de Ben Simmons, Joel Embiid ou Josh Richardson pour les Philadelphia 76ers.

Le jeu a quand même apporté du divertissement.

Les Warriors ont utilisé leur jeunesse et leur énergie constante pour se rallier tard et assommer les Sixers 118-114. La recrue Eric Paschall a effectué deux gros lancers francs avec 51,7 secondes à jouer pour donner à Golden State l’avantage avant Al Horford, Mike Scott et Shake Milton ont tous raté des occasions de donner l’avance à Philadelphie avant que Mychal Mulder ne scelle avec des lancers francs pour Golden State.

Damion Lee, qui avait un énorme And-1 en retard, a mené les Warriors avec 24 points et Paschall avec 23.

Furkan Korkmaz a eu un chiffre d’affaires coûteux en retard avec les Sixers en baisse de trois. Alors qu’il tentait de se mettre en place pour un triple à égalité, il est sorti des limites et cela l’a presque scellé tard.

Tobias Harris, qui a mené Philadelphie avec 24 points, a fait en sorte que chaque embrayage minimise l’étirement des Sixers, mais ce n’était pas suffisant sur celui-ci. Horford a connu un autre match formidable de 22 points, 10 rebonds et sept passes décisives tandis que Glenn Robinson III a obtenu 15 points et Milton 14 avec Alec Burks qui a marqué 11.

Robinson III et Burks ont joué leurs premiers matchs à San Francisco depuis leur envoi à Philadelphie à la date limite des échanges.

Les Sixers étaient en position pour un road trip 2-2, mais finiront à la place à 1-3 et rentreront chez eux mercredi pour accueillir les Pistons de Detroit.

