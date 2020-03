Eric Paschall mène les Warriors à un retour de 18 points contre les Suns, 115-99

La journée des Golden State Warriors n’a pas commencé comme prévu. Les Warriors ont annoncé que le retour de Stephen Curry serait reculé de sa date cible initiale du 1er mars.

Pourtant, les Warriors en désavantage numérique ont remporté l’une de leurs meilleures victoires de la saison à Phoenix avec une victoire de 115-99.

Sans Draymond Green, Jordan Poole et Ky Bowman, les Warriors n’avaient que huit joueurs en bonne santé et aucun véritable meneur contre les Suns. Golden State a commencé le match à Phoenix en perdant 18 points en première mi-temps. Cependant, la seconde moitié était une autre histoire.

Les Warriors ont rugi pour battre les Suns 31-16 au troisième trimestre. Golden State a complètement effacé le déficit de 18 points pour prendre la tête de la dernière période.

La recrue Eric Paschall a effectué le retour de Golden State, marquant 25 points en 33 minutes sur le banc. Le produit Villanova était la principale option de Steve Kerr en attaque, Damion Lee le trouvant comme le principal porteur du ballon. Lee a récolté huit passes décisives en carrière tout en marquant 20 points et en récupérant cinq rebonds.

Sept des huit hommes de la rotation de Golden State ont marqué deux chiffres pour briser la séquence de huit défaites des Warriors.

La bataille du chiffre d’affaires

Bien que les Warriors aient eu une rotation limitée, l’équipe sans garde a protégé le rocher. Golden State n’a retourné le ballon que 10 fois, tandis que son adversaire a presque doublé ce nombre avec 19 revirements.

Phoenix All-Star Devin Booker a marqué 21 points sur un tir de 6 sur 16, mais a retourné le ballon six fois. La zone arrière des Suns, Ricky Rubio et Booker, s’est combinée pour retourner le ballon plus que toute l’équipe Warriors avec 11.

Chaque partant pour les Warriors a enregistré un vol contre les Suns, avec Marquese Chriss et Andrew Wiggins en glissant chacun trois vols.

Mychal Mulder

Paschall et Lee feront les gros titres, mais le joueur sous contrat de 10 jours Mychal Mulder a été un facteur crucial dans la victoire de Golden State. Mulder a marqué ses premiers points NBA en 14 points sur 3 tirs sur 8 depuis au-delà de l’arc. Le tir à longue portée du produit Kentucky est arrivé à un moment très nécessaire pour les guerriers qui se débattaient depuis un terrain à 3 points.

Mulder a accumulé 34 minutes dans le deuxième match de son contrat de 10 jours. Son jeu contre les Suns devrait lui faire gagner plus de temps sur le terrain pendant le reste de son temps à Golden State.

Kevon Looney

La saison 2019-2020 de Kevon Looney a été définie par une blessure, mais contre les Suns, le centre de Golden State ressemblait à son ancien moi. Looney a marqué à deux chiffres pour la deuxième fois cette saison avec 10 points tout en saisissant six rebonds.

Avant le match, Steve Kerr a déclaré que l’ancien meneur du lycée pourrait obtenir un certain temps pour les Warriors. Looney a récolté trois mentions d’aide contre les Suns, à égalité pour son sommet de la saison.

