Eric Paschall réagit à la suspension de la saison de la NBA

Par: Tommy Call III |

Il ya 1 heure

Après un test de coronavirus positif du centre Rudy Gobert de l’Utah Jazz All-Star, la NBA a suspendu la saison 2019-20 jusqu’à nouvel ordre. Dans une déclaration du commissaire de la NBA, Adam Silver, la ligue sera sans jeu pendant au moins 30 jours en raison de la pandémie de coronavirus.

Les membres de la NBA se sont tournés vers les médias sociaux pour réagir aux nouvelles de la ligue en pause en raison du coronavirus. L’attaquant de première année des Golden State Warriors, Eric Paschall, a répondu à la suspension de sa saison mouvementée.

Via @epaschall:

Après avoir participé à cinq matches consécutifs de la finale de la NBA, The Warriors a sélectionné Paschall à Villanova au deuxième tour du repêchage de la NBA 2019. Depuis sa rédaction, la nouvelle équipe de Paschall a traversé une période de transition qui a conduit les Warriors au bas du classement de la NBA.

Dans la saison des recrues de Paschall, six de ses coéquipiers ont été échangés, le joueur le plus utile à deux reprises, Stephen Curry, n’a disputé que cinq matchs et le statut de ses 17 derniers matchs est en suspens.

Suite à l’arrêt de la ligue en raison de COVID-19, Paschall a partagé un message sur son Twitter pour que tout le monde soit “en sécurité”.

Les Golden State Warriors devaient accueillir les Brooklyn Nets à San Francisco jeudi soir en l’absence de fans au Chase Center de San Francisco. Cependant, la prochaine fois que les Warriors se présenteront devant le tribunal, un point d’interrogation apparaîtra.

.