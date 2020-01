Eric Paschall rejoint la formation de départ à la place de Draymond Green, blessé

Les Golden State Warriors seront privés de deux partants samedi soir lorsqu’ils accueilleront l’Orlando Magic et la recrue Eric Paschall a été sélectionnée par l’entraîneur-chef Steve Kerr pour entrer dans la formation de départ pour la deuxième fois depuis le 18 décembre.

Draymond Green et Glen Robinson III ont tous deux été éliminés du concours, et l’équipe étant en désavantage numérique, Paschall sera appuyé pour fournir un soutien alors que les Warriors tentent de mettre fin à leur séquence de 10 défaites consécutives.

Au début de la saison, c’est la recrue qui a émergé comme une histoire réconfortante pour le club. Il a eu des performances vraiment percutantes avant de diminuer un peu fin décembre. Après quatre efforts consécutifs de marquage à deux chiffres, apparemment, il a regagné au moins une certaine confiance de son entraîneur-chef.

Les Warriors accueilleront une équipe d’Orlando dont il a souvent été question tout au long de son swing actuel sur la Conférence de l’Ouest. Le concours de samedi soir est le cinquième des six matchs du Magic, et ils ont battu 2-2 au cours de leurs quatre premiers matchs. Les deux victoires sont intervenues dans des combats difficiles contre les Kings de Sacramento et les Lakers de Los Angeles tandis que le premier match du voyage – contre les Phoenix Suns – a été une perte assez étroite. Et le Magic a récemment subi une défaite décisive de 122-95 face aux Clippers jeudi soir.

Paschall entre dans le match de samedi soir après avoir marqué 13,5 points et récolté 4,5 rebonds par match au cours de chacune de ses quatre dernières sorties. Pascall a également tiré 52,5% du terrain et 60% au-delà de la ligne des 3 points.

Kerr, sans aucun doute, espère que le jeu fort récent se poursuivra.

