Ernesto Valverde méritait plus de respect que Barcelone ne lui accordait

Compte tenu de la fin du temps d’Ernesto Valverde à Barcelone, il serait facile de penser qu’il a été un échec complet, et non un manager qui a remporté la Liga deux fois et a de nouveau son équipe au sommet de la ligue. Avant de rompre les liens, Barcelone semblait faire tout son possible pour l’humilier.

Il était surprenant que Vavlerde ait duré jusqu’à la moitié de la saison après deux effondrements incroyables contre la Roma et Liverpool en Ligue des champions. Dans le même temps, il était étonnant de voir le club courtiser publiquement d’autres managers et miner Valverde avant d’embaucher Quique Setién.

Valverde est entré en fonction à un moment où Barcelone traversait une crise d’identité et le Real Madrid retirait un doublé de ligue et de Ligue des champions. Peu de temps après la prise de Valverde, Neymar est parti, ce qui a torpillé le plan de succession de Lionel Messi. Valverde a réussi à stabiliser le navire, au moins au niveau national, ramenant le club au sommet de la Liga. Il est même presque resté invaincu une saison.

Il avait ses problèmes, bien sûr. Le style de jeu de Valverde était tellement trop prudent et pragmatique, si souvent frustrant dans sa dépendance à l’éclat individuel, que ses trophées n’ont pas réussi à compenser le manque de style esthétique et d’excitation de Barcelone. Vers la fin de son mandat, les fans avaient perdu toute patience avec lui. Il a été hué chaque fois qu’il a été montré à l’écran alors que Barcelone a perdu une avance de 2-1 contre l’Atletico Madrid en Super Coupe d’Espagne.

Le lendemain de la défaite contre l’Atletico, Barcelone a ouvertement poursuivi Xavi Hernandez pour remplacer Valverde. Xavi les refusa. Ensuite, ils ont poursuivi de nombreux autres managers sans en informer l’actuel. Valverde a apparemment dû lire des rapports comme tout le monde pour découvrir que son travail était proposé à d’autres derrière son dos. Après avoir échoué à atteindre de nombreux objectifs – et le mandat de Valverde est effectivement terminé, car il ne pouvait pas y avoir de réconciliation après avoir été miné – le club n’avait pas d’autre choix que de mettre fin au contrat du manager et de se contenter de quiconque était disponible.

Le drame public et le dédain qui ont conduit au licenciement de Valverde sont devenus la norme pour les managers de haut niveau, qui sont plus souvent jetés qu’au revoir. Ces terminaisons acrimonieuses se démarquent de l’optimisme qui entoure généralement les gestionnaires lorsqu’ils sont embauchés. Tout comme Valverde était expulsé et embarrassé, Setién était célébré comme le nouvel espoir de Barcelone. Finalement, Setién sera également humilié. Tout le monde a la chance de marcher sur la planche.

Il est logique que tant de managers laissent leurs équipes dans la discorde: si les choses allaient bien, elles ne finiraient pas. Il y a quelques signes révélateurs que le temps d’un manager passe mal: les désaccords avec le tableau, la perte du vestiaire des joueurs et les luttes de pouvoir entre le manager et ses supérieurs. Et même les meilleurs managers ne peuvent s’épuiser que trois ans environ avant que les choses ne s’effondrent.

Pep Guardiola a pu s’éloigner de Barcelone en 2012 en bons termes après ses quatre saisons, citant la fatigue. C’était l’une des rares fois dans la mémoire récente où les choses ne s’étaient pas mal terminées pour un manager, et même il admet qu’il aurait finalement été limogé de la même manière controversée que tout le monde s’il avait essayé de continuer. Son temps était similaire avec le Bayern, qu’il a quitté en 2016 par consentement mutuel.

Les managers, comme les footballeurs, ne sont appréciés que lorsqu’ils sont utiles. Le fait que tout le monde soit remplaçable facilite le traitement des êtres humains comme des choses. Tout comme la plupart des équipes n’hésiteraient pas à vendre un joueur autrefois aimé quand elles ne peuvent plus contribuer à un niveau acceptable, les équipes n’ont pas besoin de se soucier de la façon dont les managers sont rejetés.

Il est difficile d’imaginer cette tendance au manque de respect du public envers les gestionnaires qui s’inversera de si tôt. Les managers sont suffisamment bien payés pour que beaucoup de gens, fans et officiels, ne se fâchent pas s’ils souffrent un peu à la fin de leur travail. Mais juste parce que le cynisme est compréhensible dans le cadre commercial du football, cela ne le rend pas nécessaire ou juste.

Il n’était pas nécessaire pour Barcelone de traiter Valverde comme ils le faisaient quand ils voulaient partir. Ils n’auraient fait aucun mal en l’informant simplement de la séparation imminente ou en mettant fin à la relation avant de courtiser ouvertement les autres. La situation aurait pu être traitée de manière plus respectueuse envers le manager, et par extension ceux qui faisaient la queue pour son poste. Ce faisant, le club aurait renforcé sa réputation en abordant la transition avec plus de soin.

Au lieu de cela, la maladresse de Barcelone vient de prouver que même un club qui prétend avoir des idéaux plus élevés n’est pas exempté de maltraiter des employés qui ne lui sont plus utiles.