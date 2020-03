Ernie Johnson de TNT se rend sur Twitter pour enseigner à la prochaine génération – The Athletic

Ernie Johnson est comme beaucoup de gens: il n’a pas l’habitude d’être inactif en mars. Le mois a toujours été l’un des plus occupés pour le diffuseur de Turner Sports grâce à son rôle d’animateur de studio pour le tournoi de la NCAA ainsi qu’à ses fonctions d’hôte de longue date de “Inside The NBA” de TNT.

Il y a deux semaines, alors que lui et sa famille se mettaient en quarantaine à la maison, à environ 45 minutes au nord d’Atlanta, Johnson a décidé qu’il allait apparaître sur Twitter, posant la question simple: “Qui veut parler?” Mais ensuite, il a pensé à l’annulation de March Madness et à la façon dont cela a affecté non seulement les fans de sport, mais tous les étudiants. Il pensait aux jeunes étudiants en radiodiffusion qui ne pouvaient plus suivre de cours à travers le pays. Au fil des ans, Johnson a pris plaisir à parler aux étudiants du Grady College of Journalism & Mass Communication de son alma mater, l’Université de Géorgie. Peut-être y avait-il un moyen d’offrir des conseils aux étudiants intéressés par la radiodiffusion. Johnson a donc parlé au social de Turner …

.