Espagne URSS 1983 Eurobasket, panier Epi contre Sabonis

Il y a des dates qui ne sont pas oubliées, des moments indélébiles dans l’esprit de tous les fans de basket-ball qui perdurent dans l’histoire comme des moments qui ont marqué un tournant dans ce sport. Heureusement, il y en a beaucoup en Espagne, mais l’un des premiers et des plus importants a été celui qui s’est produit 1 juin 1983. Le sport national, comme le pays, laissait derrière lui l’ombre et la précarité de nombreuses années passées et a trouvé des héros nationaux parmi des pionniers capables d’élever la compétitivité sportive à un statut supérieur. Le Eurobasket 1983 tenue en France a été la démonstration claire qu’il y avait une génération de joueurs appelés à la gloire, réalisée à Nantes ce jour-là en réalisant ce qui semblait impossible: gagner le tout-puissant URSS.

Continentale et championne du monde, l’équipe soviétique a fonctionné comme un rouage parfait et était une sélection de talents inoubliable, assaisonnée de la plus forte discipline du mouvement politique du pays. Un jeune Arvydas Sabonis Le joueur de 19 ans faisait sa présentation dans la société dans un championnat où il était étonné, mais dans lequel il a été arrêté en demi-finale par une équipe légendaire. Chicho Sibilio, Epi, Fernando Romay, Juan Antonio Corbalán, Ignacio Solozábal, Juanma López Iturriaga, Joan Creus, Fernando Martín et compagnie, face à un rendez-vous qui a été pris dans la sélection comme le moment idéal pour donner un coup d’État.

L’Espagne a perdu le match d’ouverture du championnat contre l’Italie 75-74, mais a réagi avec brio, puis en battant Yougoslavie (90-91), France (73-75), Suède (81-76) et Grèce (100-79). Presque tous les matchs à la limite où le courage et l’intelligence émotionnelle du collectif ainsi que les talents individuels capables de dégrader les rencontres encombrantes, ont fait revenir l’Espagne face à la Yougoslavie en quart de finale et supprimer cette emprise indomptée pour gagner par 94-95. Le pays étant déjà mobilisé avant l’exploit d’un groupe charismatique et transmettant des sentiments incomparables, l’équipe a affronté un duel en demi-finale dans lequel le premier favori était le URSS.

La fête valait la peine d’être revu des années plus tard; Même sans la triple ligne établie, le style de jeu était radicalement différent de l’actuel et Martín proposait des solutions sous la planche parfaitement complétées par Romay. Les deux centres du Real Madrid ont obtenu respectivement 16 et 10 points, exigeant beaucoup de défense de la part d’un Sabonis qui a terminé avec 26 points, mais a fait des cauchemars avec la lutte de Fernando dans la peinture. Arvydas a été appuyé par Jovaisa (16), Belostenny (15), Mychkine (13) et Chomicius (12), mais l’URSS manquait de profondeur de banc pour rivaliser avec une splendide équipe nationale sous la direction de Corbalán.

Sibilio et Epi Ils étaient les leaders marqueurs dans un match à couper le souffle résolu avec un deuxième panier. L’Espagne avait l’avantage dans les dernières minutes, mais un faible pourcentage de tirs au but a atteint les 43 dernières secondes avec un score de 92-93. L’Espagne avait le ballon et était obligé de marquer pour certifier la victoire, donc elle accéléra la possession dans une attaque manquant de clairvoyance. Solozábal a rebondi, Jiménez n’a même pas regardé le cerceau lors de la réception et tout le monde a senti le poids de la responsabilité. Jusqu’à ce qu’un de ces joueurs spéciaux apparaisse de temps en temps. Juan Antonio San Epifanio Il a atteint le ballon avec seulement 6 secondes avant la possession, il a contourné et s’est élevé au coude du tableau avec une élégance sublime qui a arrêté le temps et le cœur des fans.

Panier propre et exploit accompli. L’Espagne a signé une de ces victoires dont on se souvient pour la postérité et qui anticipent de futurs exploits tels que la médaille d’argent à Los Angeles en 1984. En finale de la Eurobasket 1983L’Italie de Villalta, Mecchiano et Meneghin a gagné par 105-96 et a profité de la fatigue et de la gueule de bois accumulées du succès de l’équipe espagnole à celle qui a quitté Nantes avec une médaille d’argent au cou, mais avec le sentiment d’avoir changé la cours de l’histoire de ce sport.

