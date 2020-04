ESPN classe LeBron James Heat comme la 9ème dynastie NBA de tous les temps

L’histoire du jeu et les meilleures équipes pour jouer dans la NBA sont déjà dans l’esprit du public amateur de basket-ball. Les faits saillants des anciens jeux ont dominé Internet et les voies aériennes, ainsi que de nombreux contenus sur ce site Web. Cela tient également en grande partie au fait que la très attendue série documentaire «The Last Dance» sur la dernière saison de Michael Jordan avec les Chicago Bulls sera diffusée dimanche soir. Avec tout cela à l’esprit, Kevin Pelton d’ESPN a dressé sa liste des plus grandes dynasties de tous les temps dans l’histoire de la NBA pour voir où les Bulls de Jordan se classent.

Selon les travaux de Pelton, LeBron James, Dwyane Wade, Chris Bosh et le Miami Heat se sont classés comme la 9ème dynastie de tous les temps. Leur époque, par rapport aux autres, a été une saison quatre relativement courte. Cependant, Pelton écrit que leur époque avait un niveau de pointe qui était très rare.

Pourtant, la course de Miami avant le retour de James à Cleveland a été dépassée sur une période de quatre ans par seulement quatre équipes sur cette liste. (Parmi les cinq premiers, les Celtics des années 80 ont été ceux qui n’ont jamais connu une période de quatre ans qui a bien noté.) Cela mérite le Heat une place parmi les meilleures dynasties de la NBA.

En ce qui concerne le classement de Pelton, personne n’a eu une meilleure dynastie que les Celtics de Bill Russell. Les paramètres traditionnels, tels que les 11 anneaux de championnat de Russell, se révèlent également assez bien.

