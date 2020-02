Essayer les jetons Ruffles d’Anthony Davis

Le week-end des étoiles est enfin là. Nous pouvons enfin prendre une pause dans le quotidien de la saison et faire le point sur ce qui s’est passé. Les Lakers de Los Angeles ont une fiche de 41-12, sont n ° 2 en attaque et n ° 5 en défense, LeBron James est en tête de la ligue en passes décisives tandis qu’Anthony Davis mène les Lakers en marquant et a maintenant sa propre puce de pomme de terre.

Oui, pour ne pas avoir à être sérieux pendant une minute, nous allons nous concentrer sur un exploit de Davis qui a attiré beaucoup moins d’attention que son score et son blocage des tirs. Ses croustilles, les nouveaux «Ruffles Lime & Jalapeño By Anthony Davis», sont incroyablement bizarres! Et je veux dire que dans le bon sens, un peu comme la façon dont Davis peut contorsionner ses bras Super Stretch autour de plusieurs défenseurs pour un dunk.

Commençons par quelques-unes de mes bonnes choses dans le jeu de révision des puces. J’ai grandi à Salem, en Oregon, où se trouve Kettle Chips et également voisin des légendaires Cascade Chips de Tim au nord. Alors que beaucoup d’entre vous peuvent désormais voir des Jalapeño Kettle Chips dans vos magasins à travers le pays, un véritable historien des puces comme moi est là pour vous faire savoir qu’ils ont totalement arraché cela à Tim’s. Je n’ai aucun plaisir à le signaler. Mais la chose au sujet des chips, de la nourriture en général et même de l’innovation dans un sens très basique, c’est que chaque idée a été volée. Je suis sûr que Tim a arraché quelques recettes de Kettle Chips. Mais ce n’est pas la question, l’innovation prend toujours quelque chose que vous avez déjà vu et y ajoute votre propre touche. C’est ce qu’a fait Anthony Davis, en mélangeant des chips de pomme de terre Jalapeño classiques avec une inspiration Tostitos «Hint of Lime».

“Lorsque vous êtes différent de tout le monde, vous pouvez choisir de le masquer ou de le posséder. Vous devriez en être le propriétaire. »- Anthony Davis, au dos de sa signature Ruffles.

Avez-vous déjà été dans un restaurant Pho? Pho, pour ceux qui ne le savent pas, est une incroyable soupe de nouilles au boeuf vietnamienne. C’est super pour la gueule de bois et pour nettoyer l’enfer de vos sinus. Je soulève cela non pas parce que les frites me rappelaient tellement la soupe, mais parce qu’elles me rappelaient l’assiette de garnitures qui accompagne toujours la soupe. Basilic thaï, piments fraîchement coupés et citron vert fraîchement coupé. Dès que j’ai ouvert le sac et mangé quelques poignées de chips, c’était la vision immédiate que j’ai vue. J’ai immédiatement senti que j’étais à Pho Oregon ou dans l’un des nombreux grands endroits où je vais Pho où je vis maintenant. Il avait cette explosion de citron vert à l’avant et la morsure de Jalapeño à l’arrière, que si vous n’aimez pas les choses épicées, vous devez probablement éviter.

Anthony Davis aime-t-il Pho? Est-ce un grand gars Pho? Je sais qu’il n’aurait pas de mal à le trouver s’il le fait, mais je souhaite savoir quelle a été la véritable inspiration pour Davis. Mais il en a déjà parlé dans un communiqué de presse et il ne le fera probablement plus. Qui sait, mais je ne peux pas dissuader quelqu’un de réfléchir à la question de savoir si nous joignons le jalapeño et le citron vert parce que c’est l’une des combinaisons classiques dans le monde de la cuisine, pas seulement avec le pho vietnamien parce que je l’ai dit.

Ce n’est pas seulement du citron vert et du jalapeño car ils ont ajouté un peu de babeurre et de crème sure, ainsi que de la poudre d’ail et des “herbes”, c’est pourquoi j’ai obtenu un peu de cet arôme herbacé que j’associe au pho.

Cela étant dit, je n’ai pas grand-chose à ajouter à ce sujet. Ce sont des frites que si on me les offrait, je les mangerais à nouveau. Et même s’ils ne seront pas mon premier choix la prochaine fois que je chercherai une chips, une pomme de terre ou autre pour grignoter, je peux garantir que le prochain sac de chips que je reçois ne me rappellera pas ma gueule de bois préférée soupe. Cela vaut la peine de donner des accessoires à Davis. Bravo Anthony, tu en étais le propriétaire.

