Est-ce le meilleur que Russell Westbrook ait joué?

Jeudi, dans le podcast de Zach Lowe, le journaliste ESPN Pablo Torre, la conversation sur les Houston Rockets a éclaté en une discussion sur le meneur Russell Westbrook:

Est-ce le meilleur basketball que Westbrook ait jamais joué?

“Objectivement parlant, cela ressemble au meilleur ballon de basket de la vie de Russell Westbrook”, a déclaré Torre sur le Lowe Post. «Évidemment, sa saison MVP, quand les chiffres suggéraient que OK, c’était peut-être alors. Mais en termes d’être le Russ le plus efficace, cela donne l’impression qu’en ce moment, c’est la réponse. »

Après un peu plus d’un mois, et en particulier lorsque James Harden a commencé à s’effondrer, Westbrook a intensifié ses efforts.

Depuis le 7 décembre, Westbrook affiche en moyenne 31,2 points, 8,0 rebonds et 7,2 passes décisives par match tout en tirant à 50,2% sur le terrain, ce qui serait de loin un sommet en carrière s’il se faisait sur une saison complète.

Au cours de l’année MVP 2016-17 de Westbrook, il a tiré 42,5% sur le terrain, une touche en dessous de sa moyenne de carrière de 43,6%.

Il est toujours un tireur à 3 points horrible, mais ses tentatives sont à la baisse: Westbrook n’a tenté que plus de deux fois deux fois au cours des 11 derniers matchs.

“Est-ce le meilleur Russ qu’il y ait jamais eu? C’est clairement le plus efficace, non? ” Répondit Lowe. “Mais… l’année où il a remporté le titre de MVP, il n’avait personne de son calibre dans son équipe, il a donc dû faire toutes ces autres choses. Jouer à côté de Harden lui facilite un peu la vie, mais c’est aussi efficace qu’il ait jamais été. »

Lowe est d’accord pour dire que c’est la saison la plus efficace de Westbrook, mais il ne pense pas qu’elle se compare à cette année MVP triple-double.

En 2016-2017, Westbrook a mené un Thunder d’Oklahoma City affaibli après la perte de Kevin Durant lors d’une apparition en séries éliminatoires. Il a marqué plus de 40 points 18 fois, dont huit en triple-double. Trois de ses quatre matchs avec plus de 50 points étaient des doubles doubles.

Son pourcentage d’utilisation de 40,2% était le plus élevé de tous les temps et il a mené la ligue dans les tirs au but ou à égalité dans la dernière minute de jeux, a écrit Lowe dans son article sur les récompenses de 2017 (Lowe a placé Westbrook troisième dans la course MVP, derrière Kawhi Leonard au n ° 1 et Harden au n ° 2).

Maintenant, c’est plus que le spectacle de Westbrook, qui lui a permis de faire plus que de contrôler le ballon 40% du temps et de forcer de mauvais tirs. Avec un système réel, un casting de tireurs plus fort et Harden avec Co-vedette, Westbrook n’a pas à essayer de prendre les cinq défenseurs par lui-même.

«C’est mon Russell Westbrook préféré que je regarde jamais, ce n’est pas près», a déclaré Lowe. «J’aime mieux ce Russell Westbrook que le triple-double Russell Westbrook.»

Torre comprend et a souligné la principale différence: au lieu de prendre ce qu’il a appelé des décisions «étranges» parce qu’il le devait, le système Rockets lui permet de faire de meilleurs choix.

“Une partie de la joie de Russell Westbrook, pour ceux qui se sentaient différemment de vous, et un peu de moi, ils ont adoré le fait qu’il ait rendu” bizarre “/” c’est un euphémisme pour des décisions terribles “, a déclaré Torre. “Russ maintenant, cependant, il prend juste toutes les bonnes décisions!”

Sans un vrai grand homme, les Rockets espacent le sol comme jamais aucune équipe. L’échange de Chris Paul contre Westbrook a permis – ou peut-être même rendu nécessaire – le changement de Clint Capela au centre pour garder quatre tireurs sur le terrain en tout temps.

Torre a dit qu’il aime le nouveau style.

“Si James Harden est d’accord pour regarder Russell Westbrook être le grand homme et juste attaquer la jante encore et encore, et James semble être d’accord avec ça pour l’instant, alors il semble juste qu’une équipe que je n’avais jamais envisagée vraiment jusqu’à ce que il y a deux semaines », a déclaré Torre.

