Est-ce que Klay Thompson n’utilise vraiment qu’un téléphone à clapet?

Kerith Burke, journaliste de NBCS Authentic, a tweeté des informations relativement alarmantes sur le basket-ball dimanche soir:

Apparemment, le gardien des Golden State Warriors, Klay Thompson, n’a qu’un téléphone à clapet.

«Klay confirme qu’il n’a qu’un téléphone à clapet. Pour de vrai », a tweeté Burke.

De tous les joueurs de la NBA, s’il y a un joueur qui n’a qu’un téléphone à clapet, Thompson pourrait être le plus probable – bien que Kawhi Leonard, qui a conduit sa Chevy Tahoe 1997 même après avoir signé un contrat d’un million de dollars, soit également un distinct possibilité.

Mais… Thompson a-t-il seulement un téléphone à clapet? Cela semble impossible aujourd’hui. Ce serait honnêtement admirable.

Une enquête très rapide indique non.

Pour commencer, sur tous les tweets récents de Thompson, l’étiquette «Twitter pour iPhone» est en bas. Cela ne prouve rien; de nombreuses stars et célébrités ont des gestionnaires de médias sociaux pour gérer leurs comptes. Twitter de Thompson n’a pas beaucoup d’action, et ce n’est pas aussi personnel que de nombreux joueurs. Ce pourrait être lui qui l’utilise. Il se pourrait que non.

Mais l’un de ses tweets de décembre 2018 le montre en fait tenant un téléphone non rabattable jusqu’à son oreille.

Encore une fois, cela ne prouve rien. Peut-être que les gens de la promotion à East Bay Times l’ont vu sortir un téléphone à clapet et ont dit non, ce ne sera pas le cas. Voici mon iPhone pour faire semblant d’utiliser.

Mais c’est au moins la preuve qu’il tient un écran tactile.

Il y a un gif, cependant, qui a des preuves assez solides que Thompson utilise un iPhone.

via GIPHY

Encore une fois, ce n’est pas une preuve définitive. Peut-être qu’il joue à des jeux sur le téléphone d’un coéquipier.

Il convient de noter, cependant, que la couleur est similaire à celle de l’image du journal.

Cette enquête n’a pas été approfondie ni longue. Il a certainement récemment utilisé un téléphone à clapet.

S’il utilise régulièrement un téléphone à clapet, cela pose encore plus de questions: les discussions de groupe avec ses coéquipiers sont-elles insupportables? At-il des textos illimités? Est-ce qu’il envoie un SMS avec T9? Préfère-t-il Motorola ou Nokia? Qui est sur son numéro abrégé – et quel coéquipier a le premier numéro dessus? Quel clip de chanson du milieu des années 2000 utilise-t-il pour les notifications?

Cette enquête ne fait que commencer.

.