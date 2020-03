Ettore Messina s’excuse d’avoir rabaissé le coronavirus

Au milieu de la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde, l’une des compétitions qui a été temporairement annulée a été l’Euroligue. Précisément dans le tournoi qui rassemble les meilleurs d’Europe, l’Italien dirige Ettore Messina, plus précisément à l’Armani Milano.

Messine avait minimisé le Covid-19 au début, mais maintenant il en a profité pour s’excuser pour ses propos, car selon lui «il pensait que c’était comme la grippe mais quelque chose de pire et il avait totalement tort. Désolé si j’ai dit un non-sens », a-t-il dit, en plus d’appeler le moment où son pays traverse« une période de guerre »en raison de la crise sanitaire.

De plus, Messine a reconnu ses joueurs pour avoir baissé leurs salaires alors qu’ils ne jouaient pas, déclarant qu ‘«ils étaient très disposés à répondre aux besoins du club. Ce sont des athlètes sensibles et responsables. Je suis très fier d’eux. » Sur le campus se trouvent Luis Scola et l’Espagnol Sergio Rodríguez, qui espèrent que le basket-ball reviendra pour tenter d’entrer en séries éliminatoires.

La décision de l’équipe a été avancée par l’entraîneur Ettore Messina: “Ce sont des garçons sensés et responsables” https://t.co/GBhm7tU1VW

