Euro 2020 et Copa América reportés en raison de la crise des coronavirus

L’UEFA a annoncé que l’Euro 2020 deviendrait l’Euro 2021. La compétition couvrant tout le continent a été repoussée d’un an et se déroulera désormais entre le 11 juin et le 11 juillet de l’été prochain.

Le tournoi devait avoir lieu dans 12 pays à travers l’Europe, de l’Azerbaïdjan à l’Irlande. Cependant, à la lumière de la crise actuelle des coronavirus et des fermetures de nombreux pays concurrents, l’idée de centaines de footballeurs et de milliers de fans se mélangeant librement à travers le continent est devenue manifestement intenable.

Cependant, l’UEFA a toujours l’intention d’organiser les éliminatoires pour l’Euro 2021, qui déterminera les quatre dernières équipes impliquées, cette année. Selon leur communiqué de presse, ils “seront joués dans la fenêtre internationale début juin”, en supposant que la situation le permette. La raison pour laquelle ils doivent être détenus si longtemps à l’avance n’est pas immédiatement évidente, mais au moins il y a beaucoup de temps pour qu’ils soient à nouveau reportés.

Cette décision, en théorie, libère de la place pour les ligues européennes pour terminer leurs saisons, dont la plupart sont actuellement suspendues jusqu’en avril au moins et probablement au-delà. Selon l’UEFA: «Un groupe de travail a été mis en place avec la participation des ligues et des représentants des clubs pour examiner les solutions de calendrier qui permettraient de terminer la saison en cours et toute autre conséquence des décisions prises aujourd’hui.»

Bien sûr, un Euro 2021 était déjà prévu – le Championnat féminin de l’UEFA devait avoir lieu en Angleterre à partir du 7 juillet. L’UEFA n’a encore fait aucune annonce officielle, mais il est rapporté en Suède que cela aussi a été repoussé d’un an , à l’été 2022. Habituellement, cela pourrait entrer en conflit avec la Coupe du monde masculine, mais cela se déroule au Qatar en hiver.

Ailleurs, la Copa América de cet été, qui se tiendra en Argentine et en Colombie, a également été reportée à l’été prochain. La compétition reprogrammée se déroulera aux mêmes dates proposées que l’Euro 2021, du 11 juin au 11 juillet.