Euroligue 2020, date minimale de suspension pour cause de coronavirus

Le basket-ball international assiste avec étonnement, peur et émerveillement à l’expansion du coronavirus et L’Europe C’est l’un des plus touchés. Après avoir appris l’annulation de l’Euroligue ainsi que celle de l’Eurocup et des ligues nationales, la grande question qui plane dans l’esprit de tous les fans de basket est: Quand pourrons-nous revivre ce sport en direct? Le contrôle de la maladie est la grande préoccupation mondiale et le sport perd toute prépondérance jusqu’à ce que la sécurité et la santé des joueurs soient pleinement garanties. Jordi Bertomeu, Président de l’Euroligue, a partagé une lettre détaillant ses sentiments et proposant une date d’espoir.

“Dès le premier instant, nous prenons cela avec le plus grand sérieux et en suivant les instructions des entités concernées. Cela nous a amenés à prendre des décisions impopulaires telles que jouer à huis clos ou déplacer des jeux, ce qui a nui à notre trésor le plus précieux: les fans Nous espérons que les compétitions reprendront dès que possible et nous travaillerons main dans la main avec des experts de la santé publique “, a déclaré le leader espagnol dans une lettre publiée sur le site officiel qui n’a pas hésité à se mouiller et à proposer une information qui aura fait soupirer de nombreux fans. de basket-ball.

Lettre aux fans de Jordi Bertomeu pic.twitter.com/RP8UhCK4H7

– Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 13 mars 2020

11 avril. C’est la date que vous avez marquée sur le calendrier Jordi Bertomeu. Avant ce jour, aucun match de l’Euroligue ne sera joué, et selon l’évolution de la pandémie mondiale, le retour de la compétition devra être reporté de plusieurs jours ou non. Il faut rappeler que sur les 34 jours qui composent la saison régulière du Euroligue 2019/20, 28 ont déjà été joués, sans aucun match suspendu des jours précédents qui doivent être terminés. Ainsi, il reste à voir comment l’entité européenne de basket-ball gère ce retard dans le calendrier puisque le Final Four était prévu à Cologne du 22 au 24 mai.

.