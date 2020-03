Euroligue et comment terminer la compétition reportée par le coronavirus

Le monde du basket-ball retient son souffle devant l’avancée rapide et meurtrière du coronavirus qui menace gravement la continuité des grandes compétitions. La Euroligue Il fait partie de ceux qui ont mis le plus longtemps à suspendre ses réunions programmées et il semble qu’il compte devenir l’avant-garde en termes de fermeté dans ses décisions. Jordi Bertomeu a décrit les plans de la compétition maximale du Vieux Continent dans une interview intéressante pour Sportando. Ses réflexions ne sont pas perdues et, bien qu’elles semblent quelque peu utopiques à ce stade, elles offrent de l’espoir aux fans et montrent la grande personnalité d’un événement qui ne fait que grandir.

“Nous travaillons sur des solutions pour terminer la compétition. Notre priorité est d’avoir des champions de Euroligue et Eurocup, et nous aimerions qu’il n’y ait aucun changement dans le format concurrentiel. Nous voulons jouer les six jours de la saison régulière qui nous restent, ne pas abandonner un seul match éliminatoire et jouer le Final Four. Si pour cela le calendrier doit être condensé, nous le ferons beaucoup “, a déclaré l’Espagnol, qui devra réfléchir au nombre de ligues nationales qui prendront ces déclarations, bien qu’il y en ait qui ont déjà conclu le contrat, donnant le titre au leader pour le moment.

Interrogé par conversations avec les clubs et les joueursBertomeu était énergique. «Nous sommes confrontés à une situation très compliquée qui nécessite des sacrifices de toutes parts. Nous sommes en contact permanent avec les clubs et nous acceptons les recommandations des entités de santé, qui ont clairement indiqué qu’il n’est pas recommandé de voyager. L’impact économique qu’il peut avoir le coronavirus dans les clubs est énorme mais aucun n’a montré son intention de résilier les contrats avec les joueurs “, a-t-il déclaré avant de révéler la grande question qu’il reconnaît à tous les amoureux du basket européen.

“Il est toujours à l’ordre du jour de contester Final Four aux dates prédéterminées, c’est-à-dire du 22 au 24 mai. Cette option est de plus en plus compliquée à réaliser et nous discutons déjà avec les sponsors et la ville de Cologne pour rechercher des dates ultérieures. Je veux transmettre un message de calme à tous les fans qui ont acheté des billets, car si la nouvelle date nous convient, nous donnerons la possibilité de rembourser l’argent “, a déclaré un Jordi Bertomeu vous devrez prendre des décisions compliquées concernant la Euroligue 2019/2020 et la crise de coronavirus.

