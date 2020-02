Eurostep, juridique de James Harden, confond les annonceurs de Jazz et Twitter

L’équipe de télédiffusion de l’Utah Jazz et de nombreux utilisateurs de Twitter souhaitaient que les officiels appellent une violation de voyage sur un panier de deuxième mi-temps de James Harden lors de la victoire de 120-110 samedi par les Houston Rockets.

Selon le règlement de la NBA, cependant, ce que le garde des étoiles a retiré semble être une décision parfaitement légale (et mortelle).

Harden a mené les Rockets dans le match de samedi avec 38 points et sept passes décisives sur 13 tirs sur 23 (56,5%), ce qui était illustré par un score de 6 sur 11 (54,5%) sur 3 points. Mais ce fut un entraînement au panier autour de deux défenseurs de Jazz qui a attiré le plus l’attention.

La réaction immédiate des diffuseurs de l’Utah a été:

À chaque niveau de basket-ball, trois étapes sont un voyage. Nous savons que.

Cependant, ce n’est pas ce que dit le règlement.

De la NBA:

Un joueur qui ramasse le ballon en dribblant peut prendre deux mesures pour s’arrêter, passer ou tirer le ballon.

La première étape se produit lorsqu’un pied ou les deux pieds touchent le sol après que le joueur a ramassé le ballon.

Dans ce cas, l’ancien MVP rassemble le ballon alors qu’il fait ce que les diffuseurs pensent être son premier pas. Selon le livre de règles, cependant, cela ne compte pas pour les deux étapes.

Avec un temps mort appelé après le lay-up, Harden a célébré en imitant le jeu de jambes du mouvement Eurostep sur son chemin vers le banc.

Les officiels sur le terrain de la ligue ont reçu le bon appel, et cela devrait servir de moment d’apprentissage aux fans et aux médias.

Quant à Harden, après avoir traversé une longue période de crise en janvier, il a changé les choses récemment. Il est le meilleur buteur de la NBA avec 35,2 points par match et une moyenne de 33,8 points et 7,8 passes décisives au cours de ses cinq dernières sorties, le tout sur 48,0% de tirs et 37,1% sur 3 points.

Harden et les Rockets tenteront de poursuivre sur leur lancée lorsqu’ils accueilleront les New York Knicks (17-39) lundi soir au Toyota Center. Tipoff est prévu pour 19h00 Heure centrale.

