Évaluation des délais post-négociation – The Athletic

La poussière de l’échéance commerciale s’installe. Les physiques ont été passés. Des numéros de maillot ont été émis. Et certains de ces gars ont joué dans leurs premiers matchs avec leurs nouvelles équipes. L’Athletic avait tout le délai couvert pour vous. J’ai même regardé en arrière un an pour savoir où nous en étions sur les affaires de l’année dernière après 365 jours de recul. Les retombées de la date butoir de la NBA vont prendre un certain temps à évaluer car il y a plus de réflexions, de prises de vues et d’opinions à avoir sur ce qui a et n’a pas baissé la semaine dernière. Je veux décharger le cahier et l’ancien cerveau ici avec le reste de ce que je ressens pour les équipes et ce qui leur est arrivé avec la date limite.

Toutes les équipes n’auront pas de réflexions commerciales. Certaines équipes verront leur jeu actuel pris en compte dans ces présentations et sections cette semaine. Le Power Rankings tentera d’atteindre chaque équipe, ce que signifiait leur mouvement à la date limite ou ce que leur manque de mouvement à la date limite signifiait pour le reste de la saison.

