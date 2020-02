Évaluation du marché post-échéance pour Gordon Hayward cet été

Le vétéran du swing des Boston Celtics, Gordon Hayward, a finalement retrouvé la forme après deux saisons exténuantes de récupération, ce qui est très excitant.

Cependant, avec cela vient une autre chose, une chose qui devrait rendre les fans de Boston au moins un peu nerveux.

Le produit Butler peut se retirer de la dernière saison de son contrat actuel et tester sa valeur sur le marché libre en tant qu’agent libre sans restriction cet été, et après la date limite du commerce NBA 2020, les Celtics ne peuvent en fait rien faire pour l’arrêter.

De toute évidence, ils ne voulaient pas empêcher cette éventualité de se produire, car ils auraient probablement pu trouver un accord pour passer de l’All-Star à l’avance s’ils l’avaient vraiment voulu.

Hayward a marqué 17,1 points, 6,5 planches et 4 passes décisives pour 56,8% des tirs dans l’arc et 38,7% à l’extérieur de celui-ci dans une équipe avec trois joueurs en moyenne au nord de 20 points par match – imaginez ses chiffres dans une équipe où il est primaire ou même option offensive secondaire.

Mais bien sûr, à 29 ans et au seuil de 30 ans, il est possible que les équipes ne souhaitent pas payer au joueur le type d’argent qu’il pourrait commander sur un marché des agents libres particulièrement faible cet été où l’ancien Bulldog pourrait bien être le meilleur joueur disponible s’il décide de se retirer.

Boston, peut-être, inclus.

Cela ne prendrait qu’une seule équipe avec un espace ouvert et une situation attrayante pour attirer encore un autre top 50 des Celtics un été retiré de deux faisant de même.

Cela nécessiterait bien sûr une telle équipe pour exister en premier lieu, et maintenant que les équipes ont fini de mélanger et de déplacer les joueurs autour et entre leurs listes, nous avons une meilleure idée de ce à quoi ressemblera la situation de l’espace plafond pour l’été 2020.

Y a-t-il des menaces potentielles de voler Hayward?

La plupart des équipes avec un plafond disponible vont être jeunes et / ou mauvaises, et peuvent très probablement être radiées comme non-facteurs.

Cela inclut les New York Knicks et probablement les Hawks d’Atlanta, bien qu’avec les 47,9 millions de dollars d’espace disponible dans les projets John Hollinger de l’Athletic, ils pourraient ajouter un autre joueur d’impact au niveau max à quasi max.

Les Detroit Pistons sont une autre équipe qui est très peu susceptible d’intéresser les agents libres, et à vrai dire, ils devraient de toute façon se concentrer sur la reconstruction en profondeur pendant quelques saisons.

Une solide finition pour la fin de la saison dans l’ère post-André-Drummond pourrait les convaincre de faire flotter une feuille d’offre à la manière de Hayward, mais il semble peu probable qu’il soit intéressé.

De même, les Charlotte Hornets vivantes au sous-sol sont dans un endroit similaire, et ne devraient pas menacer de décrocher le prochain contrat de Hayward même s’il ne voulait y jouer qu’une fois (pour faire équipe avec son coéquipier actuel, Kemba Walker).

Mais il y a un ancien prétendant à surveiller dans le Miami Heat, qui pourrait atteindre 27 millions de dollars dans un espace avec une liste remaniée, le natif de l’Indiana serait un ajustement après avoir négocié l’acquisition de l’ancien Golden State Warrior Andre Iguodala des Memphis Grizzlies.

Les Dallas Mavericks sont une autre équipe qui pourrait atteindre la portée maximale s’ils pensaient que Hayward en valait la peine et souhaitaient les rejoindre.

Il n’est pas difficile d’imaginer comment ils pourraient facilement se convaincre que l’attaquant de 6 pieds 7 pouces était la pièce manquante qu’une superstar naissante à Luka Doncic et Kristaps Porzingis doit affronter.

Il y a également toujours la possibilité de signer et d’échanger, bien qu’il semble peu probable – du moins pour le moment – qu’il y ait un signe que Hayward envisagerait de quitter.

Cependant, il y avait une fois une étrange certitude que le grand homme Al Horford re-signerait avec les Celtics pour un accord favorable à l’équipe alors qu’il progressait dans les neuf derniers si sa propre carrière.

Pour le meilleur ou pour le pire, Boston a choisi de jouer le même coup deux années de suite, et bien que les choses semblent presque indescriptiblement meilleures au sein de l’organisation, perdre Hayward pour rien serait un coup sérieux pour les espoirs de contention à court terme de l’équipe.

Pour l’instant, la meilleure chose qui puisse arriver, c’est que l’équipe se porte bien, et Hayward avec elle, Boston élargissant lentement son rôle quand il est logique de le faire à mesure que les séries éliminatoires arrivent et que les rotations raccourcissent.

Le reste dépend de lui, littéralement.

.