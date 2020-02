Évaluer le commerce massif de 4 équipes de la NBA avec Rockets, Hawks, Timberwolves et Nuggets

L’échéance commerciale de la NBA 2020 a son premier accord, et c’est un gros contrat. Un échange de quatre équipes a été convenu entre les Houston Rockets, les Timberwolves du Minnesota, les Hawks d’Atlanta et les Nuggets de Denver, selon les rapports d’ESPN et de l’Athletic.

Voici ce que chaque équipe obtient dans l’accord.

Houston Rockets acquièrent: Robert Covington, Jordan Bell

Atlanta Hawks acquièrent: Clint Capela, Nene

Les Timberwolves du Minnesota acquièrent: Malik Beasley, Juancho Hernangomez, Evan Turner, Jarred Vanderbilt, choix de première ronde des Brooklyn Nets transféré par les Hawks.

Denver Nuggets acquiert: Gerald Green, Noah Vonleh, Keita Bates-Diop, Shabazz Napier, premier choix des Rockets

Je l’ai? Décomposons cet accord de tous les côtés.

Ce que les Houston Rockets obtiennent

Les Rockets font tapis sur une petite balle. En échangeant leur centre de départ de 25 ans, Clint Capela, et en acquérant l’ailier Robert Covington, Houston s’engage dans une approche à cinq reprises qu’il a utilisée ces dernières semaines alors que Capela s’est battue contre une blessure au talon.

Les derniers alignements de clôture de Houston ont vu l’attaquant vétéran de 6’5 P.J. Tucker jouer la place centrale de facto. Ajouter Covington à ce groupe donne aux Rockets un autre attaquant long et rangé qui peut défendre plusieurs positions et étirer le sol en attaque jusqu’à une portée de trois points. Covington est depuis longtemps un joueur considéré comme ayant plus d’impact que ses statistiques par match ne l’indiquent. Il a terminé dans le top 10 des vrais plus-moins au cours de la saison 2017-2018 et dans les 25 premiers l’année précédente (la statistique mesure l’impact d’un joueur dans le différentiel de points net pour 100 possessions offensives et défensives). Il marque en moyenne 12,8 points par match tout en réalisant 34,6% de ses trois points cette année.

Mike D’Antoni pousse son système de petites balles à la limite. Les Rockets ont soudain l’impression que leurs performances futures sont beaucoup plus variées, ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose pour une équipe qui n’a pas pleinement répondu aux attentes à 32-18. James Harden et Russell Westbrook sont maintenant entourés de tireurs et jouent dans un océan d’espace. Est-ce que les Rockets pourront résister défensivement, en particulier contre des équipes composées de grands hommes comme les Lakers et les Nuggets? Houston se classe troisième en termes d’efficacité offensive et n ° 15 en termes d’efficacité de défense au moment de l’échange.

C’est une décision audacieuse au prix d’un choix de première ronde – en particulier lorsque Houston doit plusieurs futures premières au Thunder d’Oklahoma City dans le cadre du commerce de Westbrook – mais cela semble approprié pour une équipe de Rockets qui pourrait être dans la dernière année de l’ère D’Antoni et Daryl Morey. Les Rockets bénéficient également d’économies d’impôt de luxe, ce que le franchisé Tilman Fertitta aimera et les fans ne seront pas enthousiastes.

Classe: UNE-

Ce que les Atlanta Hawks obtiennent

Les Hawks ont été la pire équipe de la Conférence de l’Est pendant la majeure partie de la saison. Les 13 victoires d’Atlanta sont à égalité au deuxième rang de la ligue et ne sont suivies que par les Golden State Warriors. Les progrès qu’Atlanta espérait voir dans la deuxième saison de Trae Young ne se sont pas matérialisés. Il choisit de négocier un choix de première ronde (appartenant à l’origine aux Nets) pour garantir une option à long terme au centre de Capela.

Capela s’est fait un nom en tant que centre de capture de lobes et de protection de jantes à Houston, aux côtés de Harden. Bien qu’il n’ait pas beaucoup de compétences en périmètre, Capela offre un espacement vertical avec ses plongées dures au panier et la possibilité de plonger sur la défense. Il est également une formidable présence défensive et l’un des principaux rebonds de la NBA avec 13,8 tableaux par match.

Atlanta a la défense n ° 28 en NBA. L’espoir est que Capela fournira un soutien défensif pour un jeune périmètre qui comprend les recrues De’Andre Hunter et Cam Reddish, ainsi que les gardes de deuxième année Kevin Huerter et Young. Il devrait être jumelé avec John Collins sur le court avant, ce qui donnera de la longueur et de l’athlétisme à Atlanta, mais pas beaucoup d’espacement au sol lorsqu’ils joueront en même temps. Dans les files d’attente avec Capela comme le seul grand homme traditionnel sur le sol, il devrait trouver un régime similaire de passes de lob de Young qu’il a déjà apprécié de Harden.

Les Hawks voulaient vraiment un centre. La question est de savoir pourquoi ils ont encaissé un choix de premier tour moyen pour en obtenir un au lieu d’utiliser leur espace de casquette en été pour signer un joueur comme Andre Drummond. Alors que Capela est un bon joueur et correspond à la chronologie d’Atlanta, il ne semble pas que cela bouge l’aiguille pour les Hawks pour l’instant.

Classe: B

Ce que les Timberwolves du Minnesota obtiennent

Les Timberwolves veulent vraiment échanger contre le garde des guerriers D’Angelo Russell. Peut-être que déplacer Covington pour un premier choix et une jeune aile intrigante à Malik Beasley aide le Minnesota à conclure un accord pour Russell. Plus probablement, les Warriors déclineront l’offre des Wolves et le choix de repêchage sera plutôt utilisé pour aider à reconstruire une équipe qui est rapidement sortie de la course éliminatoire de la Conférence Ouest.

Si les Wolves n’utilisent finalement pas la pioche comme munition pour Russell ou un autre vétéran, la soustraction d’une aile de qualité comme Covington semble signaler un nouvel engagement à reconstruire. Que pensera le grand homme Karl-Anthony Towns de cela?

Beasley est une pièce intéressante. Le gardien de tir de 23 ans, 6’4, était un choix de première ronde au 19e rang du classement général de Denver en 2016. Beasley est un tireur à trois points en carrière de 38%, mais n’a jamais joué un rôle majeur pour une équipe de Nuggets. Il est sur le point d’être un agent libre restreint et a refusé un contrat de 30 millions de dollars sur 3 ans pendant l’intersaison. Combien cela coûtera-t-il au Minnesota de le signer à nouveau?

Les Wolves vont encore avoir chaud après Russell. Bien que les Wolves n’allaient nulle part avec Covington de toute façon, il est toujours difficile d’aimer l’accord du point de vue du Minnesota jusqu’à ce que nous voyions quel mouvement le suivra.

Classe: C

Ce que les pépites de Denver obtiennent

Les fans de Nuggets essaient toujours de donner un sens à ce commerce du point de vue de leur équipe:

Denver doit partir pour Jrue.

– Adam Mares (@Adam_Mares) 5 février 2020

Peut-être qu’un autre métier arrive, que ce soit pour le gardien des Pélicans de la Nouvelle-Orléans Jrue Holiday ou un autre joueur. Pour l’instant, Denver a échangé une grande partie de sa jeune profondeur à la fin du banc avec Beasley et Vanderbilt pour un choix de première ronde supplémentaire de Houston.

Denver ne pensait probablement pas qu’il pourrait signer à nouveau Beasley après avoir refusé leur offre d’extension cet été. Napier est un marqueur de banc éprouvé avec une moyenne de 10 points et cinq passes décisives par match cette saison avec le Minnesota. Il rejoint un groupe de meneurs de jeu soudain bondé qui comprend également Jamal Murray, Monte Morris et P.J. Dozier.

Ce commerce ne rend probablement pas Denver moins formidable cette saison. Les Nuggets voudront probablement retourner ce premier tour pour obtenir de l’aide cette année. Nous verrons.

Classe: B-