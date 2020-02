Évaluer le travail de l’échéance commerciale de 2020 de chaque équipe NBA – The Athletic

Que se passe-t-il si je vous le dis… Je résumerais les 30 échéances commerciales des équipes, ou leur absence? Il n’y aura pas de notes. Il n’y aura ni «gagnants» ni «perdants». Il y aura juste une dope qui vous dira ce qu’il pense en quelques phrases par équipe. Parfois, un gros splash n’avait pas de sens; tandis que certaines équipes qui se tenaient debout ont fait la bonne chose.

Pourquoi est-ce que je me fais ça?

Lancez-vous dans les commentaires.

ATLANTA HAWKS

GRAND DÉPLACEMENT: F Evan Turner vers le Minnesota, choix de première ronde en 2020 pour le Minnesota, choix de deuxième ronde en 2024 pour Houston, renonçant à F Chandler Parsons, pour C Clint Capela, F / C Nene

LITTLE MOVE: C Alex Len, F Jabari Parker à Sacramento pour C Dewayne Dedmon; Choix de deuxième ronde 2o24 à Portland pour F Skal Labissiere

DE FAÇON GÉNÉRALE: Les Hawks ont choisi de se regrouper au centre maintenant avec Capela et Dedmon plutôt que de jeter de l’argent à une mince classe d’agent libre cet été dirigée par Andre Drummond. Ils ont pris des appels sur …

.