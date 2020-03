Evan Fournier qualifie de dégoûtant Rudy Gobert de réaction violente

Le gardien de tir d’Orlando Magic, Evan Fournier, est resté fidèle à son compatriote Rudy Gobert au milieu des réactions violentes qu’il a reçues pour ses actions avant de subir un test de dépistage du coronavirus.

Fournier a déclaré qu’il ne comprenait pas la nécessité pour les journalistes et les médias de divulguer les noms des malades, et le vétéran de Magic a exprimé sa frustration quant à la façon dont Gobert a été fait pour être le “visage du virus” dans la NBA (via Stefan Djordjevic de EuroHoops.net):

“Ça me fait mal. Il est devenu le visage du virus en NBA. Le comportement des gens et des journalistes est dégoûtant. Je ne comprends pas de retirer les noms des malades. Cela ressemble à la fenêtre de transfert lors de la course au scoop. C’était une agence sans coronavirus. C’était insupportable. Vous pouvez dire qu’un gars est malade sans le nommer. Aujourd’hui, Philadelphie et les Lakers ont des cas, et nous ne savons pas qui c’est. C’est plus respectueux “, a-t-il déclaré à L’Equipe.

La question est peut-être un peu plus complexe que ne semble l’indiquer Fournier.

Comme le suggère Fournier, il existe un certain sens de l’anonymat que certains joueurs pourraient préférer en ce qui concerne les tests et la publication des résultats des tests. Cependant, des joueurs comme Kevin Durant et Marcus Smart ont ouvertement fait connaître leurs tests positifs dans un effort pour promouvoir la sensibilisation et encourager les citoyens ordinaires à suivre les directives mises en place par les responsables de la santé publique.

Les critiques de Gobert provenaient d’un clip désormais infâme de lui touchant des microphones et des enregistreurs au cours d’une séance médiatique quelques jours avant d’être testé positif. Bien sûr, Gobert n’avait aucun moyen de savoir qu’il avait contracté le virus et il a reconnu à quel point il était téméraire dans ses actions.

D’autres journalistes ont suggéré que les joueurs de la ligue avaient la même attitude laxiste à l’égard de certaines des précautions prises par la NBA avant la suspension du jeu, ce qui résonne en quelque sorte avec la déclaration de «Ça aurait pu être moi» de Fournier.

En tout cas, c’est une période sans précédent pour les joueurs et pour les médias sportifs dans leur ensemble.