Ex-Celtic Dave Cowens, NBRPA travaille pour protéger les joueurs retraités contre les virus

Au milieu de la pandémie de coronavirus, de nombreux joueurs retraités de la NBA se tournent les uns vers les autres pour obtenir de l’aide.

Les personnes âgées sont généralement plus exposées au virus et, contrairement aux industries de mai, lorsque les joueurs de la NBA se retirent du jeu, beaucoup entretiennent toujours une relation étroite avec ce qui était, pendant de nombreuses années, leur lieu de travail.

Maintenant, au milieu de la pandémie, la National Basketball Retired Players Association (NBRPA) a travaillé avec ses membres pour assurer la sécurité de beaucoup de personnes qui, en moyenne, ont 55 ans ou plus, sont parmi les groupes d’âge les plus à risque d’avoir des effets indésirables graves. résultats s’ils contractent le virus, rapporte Michael Pina de SB Nation.

L’ancien grand homme du Celtic de Boston Dave Cowens (qui a aidé à fonder l’organisation en 1992 avec Dave Bing, Archie Clark, Dave DeBusschere et Oscar Robertson) a récemment discuté avec Pina de la façon dont le NBRPA a aidé le sien pendant la pandémie – et comment la vie a été pour lui aussi.

Cowens est à Fort Lauderdale, en Floride, depuis début janvier dans un immeuble qu’il partage avec de nombreuses autres personnes âgées – bien que beaucoup se soient raréfiées ces dernières semaines pour des raisons compréhensibles.

En repensant aux matchs d’exhibition de début de saison contre les Knicks de New York joués dans le nord de l’État de New York, le centre du Hall of Fame a raconté qu’il aurait aimé voir un match sans fans dans les tribunes, les bruits des baskets sur le parquet grinçant de manière audible comme il l’a fait à cette époque.

Avec l’état de la ligue et le monde tel qu’il est, il est tout à fait susceptible de réaliser son souhait si la saison 2019-2020 reprend cet été.

Mais reconnaissant qu’il y a bien plus à craindre que de servir de plate-forme à la nostalgie, Cowens est profondément inquiet pour ses amis et ses anciens coéquipiers et pairs.

Il a récemment contacté l’ancien Celtic Don Chaney, qui, avec une maladie cardiaque, est probablement encore plus à risque que le natif du Kentucky à 71 ans.

«Il y a tellement d’incertitude. Si vous vous sentez bien, mais soudain, vous commencez à vous sentir malade, vous dites alors: “Est-ce que je vais en mourir?” Et donc vous ne savez pas “, a déclaré Cowens.

«Les jeunes s’en foutent car ils sont déjà immunisés contre tout dans le monde de toute façon. Ils vont vivre pour toujours. Mais ils sont jeunes, c’est comme ça qu’ils pensent, et pour la plupart, ils sont en assez bonne forme pour faire face à ça … Donc je ne traîne plus dans les clubs. “

“Cela ne fait pas partie du programme”, a-t-il ri.

Alors que la NBA espère reprendre le jeu cet été, de nombreux experts pensent que la pandémie pourrait persister bien au-delà de cette période, que la ligue puisse trouver un moyen de reprendre le jeu en toute sécurité ou non.

“Ce qui me dérange si mal, c’est qu’ils ne savent pas quand ça va se terminer”, a observé Cowens. “Ou est-ce?”

L’ampleur des perturbations que le monde connaît actuellement ne ressemble à rien dans la mémoire vivante, arrachant à notre conscience collective des poignées d’air alors que nous luttons pour trouver un modèle sur lequel nous baser pour traverser cette catastrophe mondiale.

En repensant à environ un siècle auparavant, Cowens a examiné comment son grand-père et d’autres ont survécu non seulement à la pandémie de H1N1 de 1918 (souvent appelée à tort la «grippe espagnole») qui a tué environ 50 à 100 millions de personnes dans le monde, mais avant la Première Guerre mondiale, peut-être responsable pour autant de morts.

“Les gens vont survivre”, a déclaré Cowens. “C’est vrai. Mais le coronavirus va encore s’écraser sur tant de vies différentes, et jusqu’à présent, le taux de mortalité pour ceux qu’il infecte est considérablement plus élevé chez les personnes âgées ayant des problèmes de santé sous-jacents. »

Pour cette raison, Cowens et le NBRPA ont travaillé dur pour diffuser de bonnes informations sur la distance physique et l’auto-quarantaine pour aider à protéger les membres.

Dans ce nouveau monde courageux, des informations scientifiquement exactes peuvent littéralement faire la différence entre la vie et la mort, et c’est l’une des rares choses que le NBRPA est prêt à faire à propos de ce nouveau coronavirus.

Bien que la NBRPA n’ait jamais été conçue pour être un moyen de préparation à une pandémie, en vérité, peu de gens dans notre société sont aujourd’hui prêts pour un tel événement. Même dans les pays les mieux préparés de la planète, le virus est tout ce que leurs systèmes de santé peuvent gérer.

Et comme les États-Unis ont du mal à se préparer à la gravité de l’impact sur leur propre infrastructure de soins de santé, la force motrice qui protège les plus vulnérables de la société dans le NBRPA et la société en général est que la société même travaille ensemble pour se prendre en main.

