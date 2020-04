Ex-Celtic Kenny Anderson sur son temps à Boston, avec Pierce, Walker

L’ancien meneur des Celtic de Boston, Kenny Anderson, faisait partie intégrante de l’ère Paul Pierce-Antoine Walker, comblant l’écart entre l’extrémité arrière de la dernière dynastie de Boston et l’équipage Banner 17.

Une époque sous-estimée en raison de l’ombre portée par les erreurs du directeur général de l’époque, Rick Pitino, Anderson, Walker et Pierce n’ont pas toujours obtenu leur juste part d’amour en dépit des finales de la Conférence Est en 2002.

Anderson a parlé un peu de cette période avec Brandon Robinson de Heavy sur le Scoop B Radio Podcast de Robinson, et ce que c’était que de jouer avec deux attaquants à l’esprit offensif comme Walker et Pierce.

«C’était génial d’être un meneur de jeu jouant avec autant de puissance – autant que de marquer, de rebondir», a commencé Anderson, «c’était tout simplement génial et j’étais heureux d’avoir eu l’occasion de jouer avec ces gars-là. Je l’ai aimé.”

«Paul Pierce entrait dans la ligue, il était un grand talent individuel. Il vous emmènera au panier, il pourrait tirer sur le sauteur, il pourrait dribbler, il pourrait rebondir – et Antoine était tous les deux … Antoine a vécu et est mort avec les trois, mais quand il était allumé, il était allumé! Tu sais ce que je dis? “

“C’était super de jouer avec ces gars-là et je ne l’oublierai jamais; être le meneur de jeu de cette équipe, jouer avec ces gars-là et aller au Championnat de la Conférence de l’Est a été une grande expérience pour moi », a-t-il ajouté.

Sur le sujet de ce que c’était que de jouer aux côtés d’une version plus récente de notre catastrophe H-O-R-S-E préférée, le produit Georgia Tech parlait avec éclat.

«Le jeune Paul Pierce… commençait à se connaître tôt dans la ligue, mais on pouvait dire qu’il allait être un joueur. Et une fois qu’il l’a eu, c’était fini. Il était un grand talent et c’était un grand joueur, un grand coéquipier – et vraiment, c’est juste un gars formidable.

“J’ai adoré jouer avec lui”, a ajouté Anderson. “Il était génial.”

L’ancien deuxième choix au total ressent toujours un lien solide avec son ancienne base de Boston malgré son échange avec les Seattle Supersonics à la fin de la course au printemps 2002, révélant même un objectif surprenant.

“J’adore Boston… je suis content d’avoir eu la chance de jouer à Boston”, a déclaré Anderson.

«J’adore Boston. J’ai adoré les équipes, j’ai adoré jouer là-bas – il faut avoir une colonne vertébrale en jouant à Boston. Vous ne pouvez pas tromper ces gens. Vous ne pouvez pas les tromper. Ils savent… Ils sont comme New York. Ils savent quand ils voient un joueur et où vous n’êtes pas un joueur. C’était génial. Je voulais terminer ma carrière à Boston. »

“Je ne l’ai pas fait. Et je pense que cela ne fait que partie de la vie », a-t-il proposé, se référant indirectement à l’accord qui l’a envoyé avec Joseph Forte et Vitaly Potapenko dans le nord-ouest du Pacifique, renvoyant Vin Baker et Shammond Williams aux Celtics.

Ce commerce a fermé la porte sur le point culminant des années de pont entre la dynastie des Celtics dépérissant sur la vigne au début des années 1990 et les métiers d’explosifs qui ont construit l’équipe Banner 17 une demi-décennie plus tard.

Fini, mais pas oublié – merci pour votre séjour à Boston, M. Chibbs.

