Ex-Celtics Pierce et Billups à égalité au 5e rang pour remporter le tournoi HORSE

La NBA et l’ESPN diffuseront des matchs du premier tour du tournoi H-O-R-S-E télévisé aujourd’hui, dimanche 12 avril à 19 h HE.

Les fans pourront regarder le concours de tir à élimination directe de deux heures sur ESPN et sur l’application ESPN, les demi-finales et les finales étant diffusées le 15 à 21 heures via les mêmes points de vente.

L’événement mettra en vedette les stars de la WNBA Allie Quigley et Tamika Catchings, les anciens retraités des Celtics Paul Pierce et Chauncey Billups, et les NBAers actuels Chris Paul, Mike Conley, Trae Young et Zach LaVine.

Les bookmakers en ligne évaluent les anciens Celtics Pierce et Billups comme ayant une égalité pour la cinquième meilleure cote pour remporter le concours, et l’actuel Atlanta Hawk Young la meilleure cote dans l’ensemble.

Les performances individuelles seront filmées au domicile de chaque joueur respectif qui peut comporter des courts intérieurs ou extérieurs, chaque joueur déclarant son coup avant la tentative pour que cela compte – aucun trempage n’est autorisé.

Les tirs manqués sur le match donneront à un joueur l’une des lettres de «CHEVAL» – donc le nom – avec les cinq lettres forçant une perte.

