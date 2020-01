Examen de nombreuses options du centre Sixers avec Joel Embiid mis à l’écart

Les Philadelphia 76ers étaient prêts pour cela. Pour le cas où le grand homme Joel Embiid serait mis à l’écart pendant une longue période, ils ont fait les mouvements nécessaires pendant l’intersaison pour être prêts.

Ce moment est survenu car Embiid sera réévalué dans une semaine ou deux après une intervention chirurgicale vendredi pour réparer un ligament déchiré dans sa main gauche. Ils manqueront ses 23,4 points et 12,3 rebonds par sortie de jeu, mais ils ont beaucoup d’options pour maintenir le fort jusqu’à son retour.

Al Horford

Ça y est. C’est le moment d’Al Horford de briller. La raison principale pour laquelle ils l’ont amené rapidement en agence libre était pour ce moment précis. Horford est une assurance pour Embiid et maintenant les Sixers vont exécuter une attaque centrée autour de leur nouveau centre pour le moment. Il a récolté 17 points, huit rebonds et six passes décisives lors de la victoire de jeudi contre les Celtics de Boston.

“Probablement pour le présenter davantage”, a déclaré Brown à propos du nouveau rôle de Horford. “Je n’y prête pas beaucoup d’attention, mais avec les questions qui me sont posées, je pense que les gens doivent comprendre dans ce vieux monde il y a 24 heures avec Joel, il n’est pas autant présenté. Cela fait partie d’une bonne équipe et il accepte cela. »

Horford pourra désormais retrouver une position dans laquelle il est plus à l’aise et l’équipe pourra très bien faire les choses sans lui.

Norvel Pelle

Pelle aura maintenant amplement l’occasion d’être le grand homme de sauvegarde et cela lui donnera une chance de donner aux Sixers une raison de convertir son contrat en un contrat entièrement garanti, car il est toujours dans un accord à double sens. Il a récolté six points, quatre rebonds et deux blocs contre les Celtics jeudi et sa protection de jante est ce qui intéresse Brown.

“Il est beaucoup plus un protecteur de jante”, a-t-il déclaré. «Vraiment excellent en arrière et en essayant de lire les choses, il n’a évidemment pas l’expérience de Kyle (O’Quinn), mais il est en quelque sorte construit à partir de Nerlens, en mode Flyer de type Capela.

Il y aura des nuits où Pelle sera submergé de choses, mais il s’est avéré capable de faire confiance là-bas pour des étirements à la fois.

Kyle O’Quinn

O’Quinn n’a pas encore beaucoup joué avec les Sixers en raison de la présence d’Embiid et Horford combinée à l’émergence de Pelle, mais il sera un facteur dans cette période avec le grand gars mis à l’écart. Il est un joueur vétéran qui reste prêt lorsqu’il est appelé et Brown pense à lui qui sera son centre.

“Il n’est pas venu ici et a joué autant de basket-ball pour nous à ce jour et il est toujours comme une personnalité et un esprit dans les vestiaires, dans un avion, dans un bus. Je pense qu’il est incroyable », a déclaré Brown. «Je l’aime dans cette équipe. Il peut faire un tir, il est un excellent passeur, il serait probablement plus un gars agressif de pick-and-roll qu’il ne laisserait tomber. “

O’Quinn a fait six des 18 tentatives de profondeur de la saison, bon pour 33,3%.

Jonah Bolden

Oui, Bolden aura également un aperçu pendant la période avec Embiid out. Il a passé la majeure partie de la saison en G League, mais il sera rappelé et il aura l’occasion de jouer.

“Vous regardez le sol et vous allez voir Jonah Bolden entrer dans l’équipe”, a déclaré Brown jeudi. “Il y a des choses que nous pouvons faire avec d’autres joueurs, mais je pense que c’est toujours là.”

Bolden marque en moyenne 11,6 points et 6,9 rebonds avec les Delaware Blue Coats et tire à 35,6% de la profondeur, donc il propose quelque chose de différent. Il peut être énergique à chaque extrémité tout en étant capable de renverser un tir.

Autres options

Une autre option a été Ben Simmons qui a joué quelques minutes au centre jeudi. Le meneur est de 6 pieds 10, ce qui donne à Brown une autre option qui est si polyvalente et qui peut être utilisée partout dans la gamme. Il est comme l’ultime pièce d’échecs. Une autre option comprend Mike Scott et l’utilisation de sa physique et de sa rapidité à cet endroit. Cependant, cela ne sera probablement pas une option à long terme.

.