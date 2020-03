Examen des avantages et des inconvénients des Lakers signant JR Smith

Malgré leur succès lors de la saison NBA 2019-2020, les Lakers de Los Angeles continuent de bricoler l’alignement dans l’espoir de maximiser leurs chances de remporter la finale NBA 2020.

L’équipe a déjà fait venir Markieff Morris et Dion Waiters via le marché du rachat, mais cela n’est peut-être pas encore fait.

Il y a des informations selon lesquelles les Lakers aimeraient encore amener plus de tirs avant les éliminatoires de la NBA 2020 et avec l’équipe travaillant récemment sur JR Smith, la possibilité qu’il soit signé semble être une réelle possibilité. Mais serait-ce la bonne décision?

Les difficultés de l’équipe depuis la ligne des trois points sont bien documentées. Ils se classent seulement 22e dans la NBA en trois points par match (11,1) et 18e en pourcentage de trois points (35,4%). Et il n’y a que trois joueurs sur les Lakers tirant à plus de 35% de cette plage sur au moins trois tentatives par match: Kentavious Caldwell-Pope (39,6%), Danny Green (37,6%) et Avery Bradley (37,0%).

Smith serait immédiatement l’un des meilleurs tireurs de l’équipe en tant que tireur en carrière à 37,3%. Il a atteint 37,5% au cours de sa dernière saison complète et a réussi au moins 35% à chacune de ses six dernières saisons complètes dans la ligue. Avec LeBron James et Anthony Davis attirant tellement l’attention, les Lakers doivent avoir des joueurs capables de faire tomber trois fois et Smith a prouvé à maintes reprises qu’il pouvait le faire.

Il l’a également fait sur la plus grande scène de la ligue. Au cours des séries éliminatoires de 2016, Smith a tiré 43 pour cent de plus de sept tentatives en 21 matchs, aidant les Cavaliers de Cleveland à remporter le championnat NBA. Évidemment, le joueur des étoiles de cette équipe était James, donc Smith sait comment le jouer et ne sera pas intimidé par la grande scène.

Smith s’est également montré être un défenseur compétent lorsqu’il est engagé. Bien qu’il ne sera jamais un défenseur du périmètre de verrouillage (en particulier dans sa 16e saison), il représente un corps plus grand que l’équipe pourrait utiliser sur certaines des ailes auxquelles elles seront confrontées en séries éliminatoires.

Cependant, les préoccupations de Smith sont bien réelles.

Smith n’a pas joué dans la NBA depuis novembre 2018, donc des questions sur son conditionnement avant les éliminatoires se poseront. Il est également préoccupé de savoir s’il peut maintenir son niveau de jeu si tard dans sa carrière. La plupart des joueurs (James exclu) commencent à tomber à ce stade de leur carrière. On dit généralement que le tir est la dernière chose à faire pour un grand joueur, mais il faut se demander si Smith peut continuer à tirer à ce niveau.

Il y aura également des questions sur la chimie et l’adéquation avec cette équipe des Lakers. Smith a toujours été un franc-parler et a également eu des problèmes hors du terrain, notamment en lançant une fois de la soupe à un entraîneur adjoint des Cavaliers en 2018. Les Lakers ont une excellente chimie et ne peuvent pas se permettre d’affecter cela de manière majeure, d’autant plus que Smith est un la majeure partie de la rotation n’est pas garantie. Ils devraient être sûrs qu’il ne cause pas de problèmes s’il n’obtient pas les minutes souhaitées.

Cela soulève également la question de savoir qui l’équipe libérerait pour signer Smith s’ils le souhaitaient. Les options probables semblent être Quinn Cook ou Jared Dudley. Alors que les deux joueurs sont au bas de la rotation, ils sont absolument aimés dans les vestiaires. Perdre l’un ou l’autre pourrait avoir un effet énorme sur la chimie de l’équipe.

Si les Lakers croient vraiment que Smith peut être une mise à niveau massive et aider l’équipe à tirer, il pourrait valoir le coup, mais nuire à la dynamique et à la chimie des vestiaires de cette équipe pour quelqu’un qui est un joueur à rotation limite pourrait être une erreur.